Вольф радикально поменял свои планы на будущее

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Тото Вольф, гонщик-любитель и частный инвестор, появился в паддоке Формулы 1 в 2009 году, когда стал совладельцем Williams. Спустя четыре года он уже был руководителем Mercedes и имел долю в этой команде.

Начиная с 2014-го, когда в Ф1 сменился регламент, Mercedes стала доминирующей силой в пелотоне и восемь раз подряд выиграла Кубок конструкторов. Вольф, который каждый раз заключал трехлетние контракты, раздумывал об уходе в конце сезона-2021, но все же решил остаться на своем посту. Тогда он говорил, что собирается постепенно отходить от каждодневного руководства.

Однако сейчас 51-летний австриец признался, что изменил свои взгляды – он не только собирается продолжать работу, но и намерен отдавать ей все свои силы.

«В 2020-м я раздумывал о будущем, – рассказал Тото в интервью Motorsport.com. – В то время я планировал закончить все это в 49 лет. Мне казалось, что к 50 годам ты достигаешь своего потолка в качестве тим-менеджера.

Но потом планы поменялись. Это можно сравнить с покупкой и продажей акций в финансовой сфере. И я пришел к выводу, что хочу продолжать заниматься этим.

Впервые в жизни я изменил стратегию. Прежде я покупал что-то, улучшал это и продавал. Теперь же нацелился, купив и улучшив, сохранить. И это очень серьезная перемена.

Мне потребовался целый год, чтобы прийти к этому. Я понял, что не хочу возвращаться в финансовую сферу, которой занимался 25 лет. Мне захотелось стать настоящим владельцем бизнеса, сохранить его навсегда. Так что я двигаюсь дальше».

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG, с пилотами Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Вольф добавил, что сейчас дополнительной аргументацией для него стало желание вернуть Mercedes на прежний уровень – новая смена правил в 2022 году отбросила команду назад.

«Есть одна очень важная вещь, – объяснил австриец. – Когда ты побеждаешь в чемпионате, это означает и финансовый успех.

Изначально мой контракт был рассчитан на три года. За ним последовал еще один, и мне все очень нравилось. А потом наступил критический момент.

Сначала мы договорились на 2013-15 годы, затем – на 2016-18. После этого я подписал новое соглашение на 2019-21. И как раз в 2020-м не был уверен, хочется мне продолжать дальше или уже нет.

Прежде я каждый раз раздумывал лишь о том, хочу ли продлить контракт на несколько лет. Теперь же воспринимаю ситуацию иначе. Это моя компания, моя команда. Я уже просто не могу уйти из нее.

Теперь моя задача – воспитать таланты и отчасти скорректировать собственную деятельность. Для меня это больше не [инвестиционный] проект. Это действительно моя компания.

Я являюсь одним из трех совладельцев (вместе с концерном Mercedes и компанией INEOS – прим.ред.). И каждый день мне нужно напоминать себе об этой возможности. Это очень важно, когда взлеты сменяются падениями».

Ранее пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, который всегда заявлял, что «точно не станет гоняться после 40-летия», тоже изменил собственные взгляды на этот вопрос и готовится подписать с командой новый контракт.