Вольф пропустит Гран При Бразилии
Руководитель команды Mercedes, уже выигравшей чемпионские титулы в зачете пилотов и конструкторов, пропустит предпоследний Гран При 2019 года.
Тото Вольф пропустит этап Формулы 1 впервые с 2013 года – это его собственное решение, которое австриец объяснил необходимостью заняться вопросами, не связанными с нынешним сезоном.
Команда Mercedes уже выиграла оба титула в Формуле 1 в этом году. В Остине Льюис Хэмилтон завоевал звание в личном зачете, а двумя этапами ранее в Японии команда гарантировала себе победу в Кубке конструкторов.
«Это дает мне время заняться в Европе делами, связанными с иными вопросами, – сказал Вольф. – Я уверен, что команда отлично покажет себя на трассе и за ее пределами.
У нас еще осталось две гонки в 2019 году. И нам бы хотелось закончить сезон на высокой ноте. Я с теплом вспоминаю Бразилию, где мы в прошлом году выиграли гонку и завоевали Кубок конструкторов. Это короткая трасса, где очень сложно победить в квалификации, так как разница во времени на круге невелика. Но мы попробуем вновь завоевать поул, как и в Остине».
Ранее гоночный инженер Льюиса Хэмилтона Питер Боннингтон не смог приехать на этап в Мексику.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Вольф пропустит Гран При Бразилии
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