Вольф пропустит Гран При Бразилии

Тото Вольф пропустит этап Формулы 1 впервые с 2013 года – это его собственное решение, которое австриец объяснил необходимостью заняться вопросами, не связанными с нынешним сезоном.

Команда Mercedes уже выиграла оба титула в Формуле 1 в этом году. В Остине Льюис Хэмилтон завоевал звание в личном зачете, а двумя этапами ранее в Японии команда гарантировала себе победу в Кубке конструкторов.

«Это дает мне время заняться в Европе делами, связанными с иными вопросами, – сказал Вольф. – Я уверен, что команда отлично покажет себя на трассе и за ее пределами.

У нас еще осталось две гонки в 2019 году. И нам бы хотелось закончить сезон на высокой ноте. Я с теплом вспоминаю Бразилию, где мы в прошлом году выиграли гонку и завоевали Кубок конструкторов. Это короткая трасса, где очень сложно победить в квалификации, так как разница во времени на круге невелика. Но мы попробуем вновь завоевать поул, как и в Остине».

Ранее гоночный инженер Льюиса Хэмилтона Питер Боннингтон не смог приехать на этап в Мексику.