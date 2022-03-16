Вольф: Продолжаю испытывать проблемы с психическим здоровьем

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Еще в январе глава Mercedes Тото Вольф вспомнил, как несколько лет назад едва не решил уйти из Формулы 1 из-за проблем с психикой.

В недавнем интервью изданию The Times австриец признал, что все еще посещает врача и пытается справиться с недомоганиями в отношении ментального здоровья.

«Я хожу к психиатру с 2004 года, и думаю, что у меня было в общей сложности более 500 часов терапии, – рассказал Вольф. – Я страдал психологически и все еще продолжаю страдать. Получение помощи — это способ справиться со всеми проблемами. Это уже помогло мне получить доступ к неиспользованному потенциалу. Некоторые из самых успешных людей очень и очень чувствительны, а значит, слишком уязвимы».