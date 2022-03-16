Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / FIA обновила правило рестарта в Ф1 Следующая / Официально: Риккардо сможет выступить на Гран При Бахрейна
Формула 1 Новости

Вольф: Продолжаю испытывать проблемы с психическим здоровьем

Босс Mercedes признался, что ходит к психиатру уже больше 15 лет

Автор:
, редактор
Вольф: Продолжаю испытывать проблемы с психическим здоровьем
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Еще в январе глава Mercedes Тото Вольф вспомнил, как несколько лет назад едва не решил уйти из Формулы 1 из-за проблем с психикой. 

Читайте также:

В недавнем интервью изданию The Times австриец признал, что все еще посещает врача и пытается справиться с недомоганиями в отношении ментального здоровья. 

«Я хожу к психиатру с 2004 года, и думаю, что у меня было в общей сложности более 500 часов терапии, – рассказал Вольф. – Я страдал психологически и все еще продолжаю страдать. Получение помощи — это способ справиться со всеми проблемами. Это уже помогло мне получить доступ к неиспользованному потенциалу. Некоторые из самых успешных людей очень и очень чувствительны, а значит, слишком уязвимы».

Читайте также:
 
Поделились
FIA обновила правило рестарта в Ф1
Предыдущая новость

FIA обновила правило рестарта в Ф1
Следующая новость

Официально: Риккардо сможет выступить на Гран При Бахрейна

Официально: Риккардо сможет выступить на Гран При Бахрейна
Больше от
Александра Шубина
Ральф Шумахер удивлен, что гонщики не жалуются на новые болиды Ф1
Формула 1

Ральф Шумахер удивлен, что гонщики не жалуются на новые болиды Ф1

Haas: Мы отказались от концепции Mercedes еще летом
Формула 1

Haas: Мы отказались от концепции Mercedes еще летом

Брандл: Для борьбы за титул Алонсо нужно перейти в Mercedes
Формула 1

Брандл: Для борьбы за титул Алонсо нужно перейти в Mercedes

Больше от
Тото Вольф
Эксперт назвал главную проблему Mercedes. Это вовсе не машина
Формула 1

Эксперт назвал главную проблему Mercedes. Это вовсе не машина

Хорнер и Вольф заключили перемирие перед стартом нового сезона Ф1
Формула 1

Хорнер и Вольф заключили перемирие перед стартом нового сезона Ф1

Вольф объяснил, почему Mercedes вернулась к серебристой расцветке Презентация Mercedes
Формула 1

Вольф объяснил, почему Mercedes вернулась к серебристой расцветке

Mercedes Больше от
Mercedes
В чем проблема Mercedes? Версия Гэри Андерсона
Формула 1

В чем проблема Mercedes? Версия Гэри Андерсона

Вольф рассказал, как посиделки на кухне сделали их с Хэмом друзьями
Формула 1

Вольф рассказал, как посиделки на кухне сделали их с Хэмом друзьями

FIA обсудит с командами законность зеркал Mercedes
Формула 1

FIA обсудит с командами законность зеркал Mercedes

Самое важное:

Ральф Шумахер удивлен, что гонщики не жалуются на новые болиды Ф1
Формула 1 Формула 1

Ральф Шумахер удивлен, что гонщики не жалуются на новые болиды Ф1

Haas: Мы отказались от концепции Mercedes еще летом
Формула 1 Формула 1

Haas: Мы отказались от концепции Mercedes еще летом

Брандл: Для борьбы за титул Алонсо нужно перейти в Mercedes
Формула 1 Формула 1

Брандл: Для борьбы за титул Алонсо нужно перейти в Mercedes

Haas: В команде заинтересованы различные спонсоры
Формула 1 Формула 1

Haas: В команде заинтересованы различные спонсоры

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.