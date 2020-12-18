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Формула 1 / Новость

Вольф продлил контракт с Mercedes на три года. Треть команды продали спонсору

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Вольф продлил контракт с Mercedes на три года. Треть команды продали спонсору
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Концерн Mercedes продал часть своих акций команды Ф1 спонсору INEOS и Тото Вольфу

В пятницу Mercedes выпустил официальное заявление об изменениях в структуре совладельцев. Нефтехимическая компания INEOS выкупила треть акций, глава команды Тото Вольф довел свой пакет до этой же величины. 

Доля самого штутгартского концерна в рамках сделки снизилась с 60 до 33%. Одновременно было подтверждено, что Вольф останется на своем посту на три ближайших года. 

Об интересе главы INEOS Джима Рэтклиффа к покупке Mercedes стало известно еще в сентябре. Однако после этого разговоры на время стихли. Прошедшее время стороны потратили на переговоры и согласование условий. 

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Вольф, чей пакет акций прежде составлял 30%, сказал: «Я рад начать новую главу Mercedes-AMG F1 Team. Эта команда для меня словно семья, мы прошли вместе через такое количество взлетов и падений, что я просто не могу представить работу в этом спорте с людьми, которые были бы еще лучше. И очень рад продолжать эту работу в нашей новой эре.

Новые инвестиции от INEOS подтверждают, что у команд Формулы 1 надежная бизнес-модель. Это важный сигнал устойчивости спорта после непростого сезона».

Ранее слухи связывали австрийца с интересом к Aston Martin, однако новый контракт исключает такую возможность.

Нефтехимическая компания INEOS прежде была одним из спонсоров Mercedes F1. Теперь можно ожидать расширения присутствия ее логотипов на бортах машин чемпионов мира. 

«Когда мы приходили в Ф1 в начале года, то остановили выбор на Mercedes, так как эта команда устанавливает ориентиры, – объяснил глава компании Джим Рэтклифф. – После этого мы начали дискуссии о том, как могли бы расширить свое участие в проекте. 

Это уникальная возможность следать финансовые инвестиции в команду высочайшего уровня, но при этом имеющую серьезный потенциал для будущего роста». 

При этом в INEOS решили сохранить за командой прежнее название Mercedes.

После объявления о продлении контракта с Вольфом единственным вопросом для чемпионов мира остается урегулирование условий будущего сотрудничества с Льюисом Хэмилтоном.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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