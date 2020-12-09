Вольф про Расселла: Не стоит обольщаться

Льюис Хэмилтон пропустил Гран При Сахира из-за заболевания коронавирусом. Чемпиона мира подменял Джордж Расселл, и в первой же гонке за Mercedes британец лидировал большую часть дистанции, пока команда не ошиблась на пит-стопе.

Выступление Расселла спровоцировало мнения о том, что успехи Хэмилтона последних лет вызваны только силой его машины. Однако глава Mercedes Тото Вольф считает, что не стоит переоценивать скорость Расселла в Сахире.

«Я думаю, Льюис выиграл столько титулов, потому что он лучший пилот за рулем лучшей машины, – сказал Вольф. – Но мы очень скромно на это смотрим, ведь не факт, что мы даем ему лучшую машину. Никогда всю разницу не делает пилот или машина, дело в сочетании того и другого.

Льюис все еще лучший пилот, он доказал это множеством рекордов. И не стоит обольщаться феноменальным пилотажем молодого парня с большим будущим. Льюис все еще задает планку».

Предполагалось, что успех Расселла поможет Mercedes снизить зарплату Хэмилтона на будущий гол. Но Вольф пообещал не использовать Гран При Сахира в переговорах:

«Эти вещи не связаны между собой. Льюис уже восемь лет в команде и мы с ним добились больших успехов. События прошедшего уик-энда не могут вмешаться в наши переговоры. Это было бы просто нечестно».