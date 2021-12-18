Вольф: Мы сами виноваты, что начались споры с судьями

С недавнего времени зрители Ф1 получили шанс слышать общение команд с главным судьей Ф1 Майклом Маси – их трансляция в эфир стала одним из инструментов, призванных сделать спорт более открытым и понятным для новых зрителей.

Сами по себе переговоры существовали уже давно, позволяя обеспечивать необходимые коммуникации между судьями и участниками. Но оказалось, что нарушение приватности имеет и негативные стороны: болельщики начали говорить, что имеют место не переговоры, а торговля. Тем более, что вместо тим-менеджеров, которые обычно поддерживают общение с дирекцией гонки, под конец сезона на связь все чаще стали выходить большие боссы, Тото Вольф из Mercedes и Кристиан Хорнер из Red Bull.

На Гран При Абу-Даби ситуация достигла своего апогея, когда каждая из двух топ-команд убеждала руководителя гонок Ф1 Майкла Маси принять те решения, которые были бы выгодны ее пилоту.

После этого спортивный директор Ф1 Росс Браун назвал вывод переговоров в эфир вредным и сказал, что такой практике будет положен конец.

Эту точку зрения поддержал и сам Вольф.

«Я согласен с Россом, – отметил босс Mercedes F1, отвечая на вопрос Motorsport.com. – И в равной степени виню Росса и себя самого, так как мы сами принимали участие в принятии решения о трансляции этих переговоров ради прозрачности и вовлечения болельщиков.

На этом радиоканале происходит столько всего, и мы полагали, что это позволит поклонникам получить больше информации о разворачивающихся драмах – о каких-то поломках машин или стратегических вопросах. Но оказалось, что это перебор.

Также мне стоит винить и самого себя, и Кристиана. Мы имели возможность напрямую общаться с руководителем гонки, но из-за невероятного напряжения в борьбе друг с другом зашли за известную черту, отстаивая интересы своих команд.

Это определенно внесло свой вклад в сложный ход сезона. И вовсе не упростило жизнь глав команд и руководителя гонки в условиях сильного прессинга».

По мнению Вольфа, в будущем есть смысл ограничить общение команд с судьями и вовсе отстранить больших боссов от этого процесса.

«Надо вернуться к тому, что было, – сказал Тото. – Руководители команд не должны напрямую общаться с дирекцией, это работа спортивного директора. Я бы пошел на шаг дальше и добавил, что спортивный директор тоже не должен что-то лоббировать или оказывать давление на судей.

Они могут лишь указывать на какую-то ситуацию, а руководитель гонки с коллегами вправе принять эту информацию. Но без лоббирования и прессинга».