Вольф призвал Формулу 1 помочь Red Bull заморозкой моторов
Босс Mercedes считает важным сохранить четырех производителей в чемпионате
Red Bull угрожает покинуть Формулу 1, если чемпионат не пойдет на заморозку развития силовых установок с 2022-го по 2025-й годы. Руководитель Mercedes Тото Вольф считает, что соперникам надо пойти навстречу австрийцам.
В конце следующего сезона из Ф1 уйдет Honda, что оставит Red Bull без поставщика моторов. Команда хочет строить их сама, но не готова разрабатывать. Этим вызвано требование заморозить разработку для всех, пока в силу не вступит новый регламент.
«Формула 1 будет нормально работать и с тремя поставщиками моторов, но если можно сохранить четверых [будет лучше], – сказал Вольф. – Я полностью понимаю это требование Red Bull. Они не хотят опять становиться клиентской командой, хотят быть заводской.
Они могут с этим справиться, возможно, смогут сами оптимизировать моторы. Может, у Honda наготове что-то, благодаря чему двигатель станет мощнее. Но по-моему, мы должны сделать все возможное, чтобы у Red Bull была возможность [строить моторы]».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing , Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин