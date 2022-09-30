Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

По ходу Гран При Сингапура стало известно, что 5 октября FIA опубликует документ о выполнении командами Формулы 1 установленного в правилах бюджетного лимита на 2021 год. Слухи доносят, что Red Bull и Aston martin не уложились в установленную величину, $147,5 млн.

При этом в правилах предусмотрены два вида нарушения, «легкое» и «значительное». В первом случае превышение не должно превышать 5% от суммы (это около $7 млн) – считается, что у Aston Martin именно такая история.

У Red Bull сумма трат не укладывается даже в эти рамки, потому команду может ждать более серьезное наказание. FIA уже выпустила короткое разъяснение, в котором говорится о возможности исключительных санкций «вплоть до исключения из чемпионата».

Многие видят в этой ситуации серьезную проверку на прочность для нового президента федерации Мохаммеда Бин Сулайема. Хотя он занял свой пост в только декабре, справедливо утверждать, что лишние траты в 2021 году не могли не сказаться на скорости машин в нынешнем чемпионате.

Глава Mercedes уже обсудил ситуацию со своим коллегой из Ferrari Маттиа Бинотто в паддоке Гран При Сингапура.

Австриец сказал репортерам: «Лимит бюджетов – едва ли не самая значимая новация в правилах, призванная выровнять уровень сил.

Она позволяет командам, у которых нет полного бюджета, сокращать отставание от соперников, а для лидеров устанавливает максимальную планку трат. И невероятно важно показать, что соблюдение этих правил строго контролируется.

У меня нет оснований думать иначе. FIA, а в особенности Мохаммед, должны продемонстрировать как можно более жесткую позицию в отношении соблюдения этих требований.

И если мы говорим о действительно серьезном [превышении], я уверен, что он проявит те же лидерские качества и цельность взглядов, что и прежде».

При этом Вольф ушел от ответа на прямой вопрос о возможности нарушения со стороны Red Bull.

«Сейчас у меня нет такой информации, – объяснил австриец. – Есть ли нарушение? В каком размере? Но важно помнить, что если ты превысил в одном сезоне, то также, скорее всего, превысил и в следующем, и даже в том, что за ними.

Как только ситуация станет понятна, начнутся многочисленные дискуссии о влиянии превышении и возможном наказании. Но сейчас комментировать что-то пока рано».

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь