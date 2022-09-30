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Формула 1 Новость

Вольф призвал FIA к жестким действиям против бюджетных нарушителей

По мнению главы Mercedes F1, президент FIA Мохаммед Бин Сулайем должен гарантировать спорту финансовый «фейр-плей» и не жалеть того, кто преступил регламент

Адам Купер
Автор:
Вольф призвал FIA к жестким действиям против бюджетных нарушителей
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По ходу Гран При Сингапура стало известно, что 5 октября FIA опубликует документ о выполнении командами Формулы 1 установленного в правилах бюджетного лимита на 2021 год. Слухи доносят, что Red Bull и Aston martin не уложились в установленную величину, $147,5 млн.  

При этом в правилах предусмотрены два вида нарушения, «легкое» и «значительное». В первом случае превышение не должно превышать 5% от суммы (это около $7 млн) – считается, что у Aston Martin именно такая история.

У Red Bull сумма трат не укладывается даже в эти рамки, потому команду может ждать более серьезное наказание. FIA уже выпустила короткое разъяснение, в котором говорится о возможности исключительных санкций «вплоть до исключения из чемпионата». 

Многие видят в этой ситуации серьезную проверку на прочность для нового президента федерации Мохаммеда Бин Сулайема. Хотя он занял свой пост в только декабре, справедливо утверждать, что лишние траты в 2021 году не могли не сказаться на скорости машин в нынешнем чемпионате. 

Глава Mercedes уже обсудил ситуацию со своим коллегой из Ferrari Маттиа Бинотто в паддоке Гран При Сингапура. 

Австриец сказал репортерам: «Лимит бюджетов – едва ли не самая значимая новация в правилах, призванная выровнять уровень сил. 

Она позволяет командам, у которых нет полного бюджета, сокращать отставание от соперников, а для лидеров устанавливает максимальную планку трат. И невероятно важно показать, что соблюдение этих правил строго контролируется. 

У меня нет оснований думать иначе. FIA, а в особенности Мохаммед, должны продемонстрировать как можно более жесткую позицию в отношении соблюдения этих требований. 

И если мы говорим о действительно серьезном [превышении], я уверен, что он проявит те же лидерские качества и цельность взглядов, что и прежде». 

При этом Вольф ушел от ответа на прямой вопрос о возможности нарушения со стороны Red Bull.

«Сейчас у меня нет такой информации, – объяснил австриец. – Есть ли нарушение? В каком размере? Но важно помнить, что если ты превысил в одном сезоне, то также, скорее всего, превысил и в следующем, и даже в том, что за ними.   

Как только ситуация станет понятна, начнутся многочисленные дискуссии о влиянии превышении и возможном наказании. Но сейчас комментировать что-то пока рано».

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