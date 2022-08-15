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Формула 1 Новость

Вольф признался, что каждый день вспоминает гонку в Абу-Даби

Глава Mercedes F1 «смирился с титулом» Макса Ферстаппена, но не в силах выкинуть из готовы декабрьские события на «Яс-Марине»

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Вольф признался, что каждый день вспоминает гонку в Абу-Даби
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Льюис Хэмилтон упустил победу в гонке – а с ней и титул чемпиона мира – на финальном круге Гран При Абу-Даби 2021 года. Этому предшествовала череда событий, начавшаяся с аварии Николя Латифи и продолжившаяся спорными решениями главного судьи Ф1 Майкла Маси. 

Команда Mercedes попробовала оспорить итоги гонки, но судьи FIA, даже признав нарушения в действиях Маси, оставили итоговый протокол в силе: титул впервые за восемь лет ускользнул от Mercedes и достался Максу Ферстаппену из Red Bull.

Хэмилтон после этого едва не ушел из чемпионата, но в итоге все же решил продолжать выступления. Глава Mercedes F1 Тото Вольф, по собственному признанию, до сих пор находится под впечатлением тех событий. 

«Я вспоминаю об этом каждый день, – рассказал австриец в интервью Motorsport.com. – Но уже смирился с победой Макса в чемпионате, так как он заслужил этот титул.

У меня есть собственные ценности – это справедливость, прежде всего спортивная. Именно она лежит в основе моей любви к гонкам. Но в тот день вышло так, что ее просто отпинали ногами».

Майкла Маси сместили с поста руководителя гонок. Недавно FIA сообщила, что австралиец подписал специальный документ о неразглашении информации. Сейчас он окончательно покинул руководящий орган Ф1. 

Говоря о той позиции, которой по отношению ко всей этой ситуации занял новый президент FIA Мохаммед Бин Сулайем, Вольф добавил: «Думаю, его действия, увольнения и назначения, вполне ясно демонстрируют выбранное направление. 

У каждого человека свой характер. Но прежде всего, как мне кажется, важны прозрачность, хорошее управление и верно выстроенная структура. Все это я вижу. 

Конечно, на любой дороге не обходится без ухабов. Мохаммеду нужно сформировать ту организацию, которую он задумал. Пока еще не все роли заполнены. Но мне нравится то, что он делает. 

Они действуют открыто и не испытывают самоуверенности. Как по мне, это ясный, честный и порядочный подход».

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