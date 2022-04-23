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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Вольф признал уик-энд в Имоле потраченным впустую

Глава Mercedes даже не уверен, что по итогам гонки пилоты коллектива смогут попасть в очки

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Вольф признал уик-энд в Имоле потраченным впустую
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Гонщики Mercedes в Имоле не смогли попасть в топ-10 ни по итогам квалификации, ни по итогам субботнего спринта – и практически все в команде сошлись во мнении, что от воскресной гонки особых чудес ожидать не стоит.

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И хотя в словах Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона еще читается какая-то надежда на возможность воспользоваться неудачами соперников впереди, глава коллектива Тото Вольф оказался более жестким в этом отношении. 

«Думаю, попадание в очки должно быть задачей минимум, но мы на это не рассчитываем, так что про уик-энд в Имоле можно забыть, – отметил Вольф. – Можно сказать, мол, мы пытаемся понять машину, но у нас не очень хорошо получается прогревать резину, так что едва ли можно что-то сделать в этот уик-энд.

Нельзя ожидать чуда на старте гонки, потому что обгонять очень тяжело. Мы можем прорываться вперед, как мы и показали сегодня, но в не самом быстром темпе. У нас нет настолько хорошей машины, чтобы была видна разница с другими командами середины пелотона для возможных обгонов.

Думаю, что все хорошее и плохое на автомобиле в данный момент происходит в области днища. У нас есть интересные идеи и концепции, которые мы изучаем и, вероятно, попробуем внедрить в нашу машину в ближайшие несколько гонок».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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