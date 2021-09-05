Вольф признал тактическую ошибку Mercedes в Зандфорте

Льюис Хэмилтон стартовал в голландской трассе вторым и сохранил эту позицию по итогам первого круга. После этого у обладателя семи титулов осталась всего одна возможность переиграть своего главного соперника Макса Ферстаппена – за счет тактики.

Однако более ранние остановки дважды не помогли пилоту Mercedes. В Red Bull оба раза отвечали пит-стопом своего пилота, не давая Льюису возможности использовать более свежую резину. Кроме того, после второй смены шин Хэмилтон вернулся из боксов в трафик.

«Мы пробовали использовать раннюю остановку, но неверно выбрали момент, – признал Тото Вольф в интервью Sky. – Когда ты соперничаешь с тем, у кого самая быстрая машина, остается только тактика. Но надо отдать должное Red Bull – сегодня они отработали безупречно.

Мы не ожидали, что они поставят [на финальный отрезок] состав Hard. Работа этого состава была для всех неизвестным фактором. Мы вообще не ездили на нем в пятницу».

Отвечая на вопрос, можно ли было продлить первый отрезок, австриец добавил: «Это был риск. На примере Ferrari мы увидели, что это своего рода неизвестная территория».

Также Вольф объяснил, что поздний пит-стоп Валттери Боттаса, который дал возможность Хэмилтону также сменить резину и показать лучшее время круга, потребовался из соображений безопасности.

«Мы больше не могли держать его на трассе, – заверил австриец. – Вариант с одним пит-стопом мы даже не рассматривали. Нам просто было важно гарантировать, что ничего не случится. А когда Валттери сам пошел на быстрый круг, мы вежливо попросили его сбросить скорость».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл