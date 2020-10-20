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Формула 1 / Новость

Вольф признал ошибки нынешнего регламента на моторы

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Вольф признал ошибки нынешнего регламента на моторы
Автор:
, Редактор Ф1

По мнению главы Mercedes F1, при выборе в пользу гибридных двигателей в начале 2010-х позабыли учесть фактор бюджета

С 2014 года, когда Формула 1 перешла на турбированные силовые установки с системами рекуперации, этим форматом заинтересовались только в Honda. Однако японцы покинут чемпионат уже в конце 2021-го, оставив на четыре следующих сезона всего трех производителей: Mercedes, Ferrari и Renault.

По словам гоночного босса чемпионов мира Тото Вольфа, организаторам и участникам чемпионата имело смысл учитывать больше факторов при разработке действующих правил, а также гораздо активнее рассказывать о преимуществах новых моторов. 

«Я считаю, что мы недостаточно хорошо рассказывали эту историю, – отметил австриец. –Машины с термической эффективностью 50%, сложными технологиями рекуперации кинетической энергии и [тепловой] от выхлопных газов, теми батареями, которые мы используем – все это прекрасная витрина гибридных технологий. 

Следующее поколение двигателей, какими бы они ни были, позволит еще больше способствовать рачительному расходованию энегрии и снижению вредных выбросов. 

Мы понимаем, что сейчас должны смотреть и на цены. И не хотим повторять ошибок, которые допустили с нынешними моторами, когда руководствовались только инженерными соображениями [не учитывая финансовые].

Но важно убедиться, что это будет что-то инновационное, экологичное, мощной, эффективно расходующее топливо – и по разумной цене».

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Глава Red Bull Кристиан Хорнер добавил: «Если посмотреть, сколько мы тратим на моторы, но это заоблачные суммы. Именно поэтому Ф1 не смогла привлечь новых производителей. 

Это дает понять, что надо сконцентрироваться на финансовой составляющей, учесть ее в правилах. Уход Honda стал очень досадным событием для Ф1. Это весьма тревожный звонок». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф
Команды Mercedes
Автор Люк Смит

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