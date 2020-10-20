Вольф признал ошибки нынешнего регламента на моторы

С 2014 года, когда Формула 1 перешла на турбированные силовые установки с системами рекуперации, этим форматом заинтересовались только в Honda. Однако японцы покинут чемпионат уже в конце 2021-го, оставив на четыре следующих сезона всего трех производителей: Mercedes, Ferrari и Renault.

По словам гоночного босса чемпионов мира Тото Вольфа, организаторам и участникам чемпионата имело смысл учитывать больше факторов при разработке действующих правил, а также гораздо активнее рассказывать о преимуществах новых моторов.

«Я считаю, что мы недостаточно хорошо рассказывали эту историю, – отметил австриец. –Машины с термической эффективностью 50%, сложными технологиями рекуперации кинетической энергии и [тепловой] от выхлопных газов, теми батареями, которые мы используем – все это прекрасная витрина гибридных технологий.

Следующее поколение двигателей, какими бы они ни были, позволит еще больше способствовать рачительному расходованию энегрии и снижению вредных выбросов.

Мы понимаем, что сейчас должны смотреть и на цены. И не хотим повторять ошибок, которые допустили с нынешними моторами, когда руководствовались только инженерными соображениями [не учитывая финансовые].

Но важно убедиться, что это будет что-то инновационное, экологичное, мощной, эффективно расходующее топливо – и по разумной цене».

Глава Red Bull Кристиан Хорнер добавил: «Если посмотреть, сколько мы тратим на моторы, но это заоблачные суммы. Именно поэтому Ф1 не смогла привлечь новых производителей.

Это дает понять, что надо сконцентрироваться на финансовой составляющей, учесть ее в правилах. Уход Honda стал очень досадным событием для Ф1. Это весьма тревожный звонок».