Вольф признал: Надо было менять шины первыми

По ходу Гран При Турции стартовавший 11-м Льюис Хэмилтон смог подняться на третью позицию в том числе за счет пит-стопов Серхио Переса и Шарля Леклера. Еще в середине дистанции команда звала Хэмилтона сменить промежуточные шины на такие же свежие, но он отказался.

Однако за восемь кругов до финиша Хэмилтона все же заставили сменить резину, что вызвало его недовольство и отбросило гонщика на пятое место. После финиша глава команды Тото Вольф объяснил, почему это вынужденное решение было необходимо.

«Мы надеялись на то, что трасса будет подсыхать, и тогда мы сможем перейти на Soft и обыграть соперников, – сказал Вольф в эфире телеканала Sky. – А если бы трасса оставалась влажной, мы надеялись на то, что промежуточных шин хватит до самого финиша, и тогда Хэмилтон стал бы третьим.

К сожалению, мы увидели, что эти шины в определенный момент резко деградируют. С места гонщика это может быть незаметно, но мы видели, как Шарль Леклер впереди резко потерял темп, так что решили провести пит-стоп, чтобы не упустить момент. Конечно, для пилота это обидно, но в тот момент гонки не сменить шины было нельзя.

Если бы мы точно знали, как все будет, то самым правильным было бы обновить промежуточные шины в середине дистанции, быть может раньше, чем Леклер и Серхио Перес, что дало бы Льюису преимущество в борьбе за третье место.

В целом я не вижу поводов сильно расстраиваться. Вспомните, как на прошлом этапе в Сочи Red Bull, также получившие штраф за замену мотора, радовались, что проиграли нам только семь очков. Сегодня мы проиграли им восемь, так что это не что-то ужасное. Другой вопрос, что мы могли бы уступить и того меньше».