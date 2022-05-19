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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Вольф признал: Макс выиграл у Хэма, несмотря на худшую машину

По мнению главы Mercedes, сейчас Red Bull является лучшим болидом в Формуле 1. В 2021 году их машина была лишь второй

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Вольф признал: Макс выиграл у Хэма, несмотря на худшую машину
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Накануне Гран При Испании, где Mercedes вновь попробует использовать обновления и вернуться в борьбу с лидерами, глава команды Тото Вольф ответил на вопрос о том, кто по его мнению сейчас является фаворитом сезона.

По мнению Вольфа, это действующий чемпион Макс Ферстаппен, которому в этом сезоне бороться гораздо легче, чем в прошлом. Хотя пока в чемпионате лидирует Шарль Леклер, у Ферстаппена лучшая машина. В прошлом сезоне голландцу так не везло, уверен Вольф.

«В прошлом году Макс выступал на машине, которая была хуже нашей и выиграл титул, – сказал глава Mercedes. – В этом году у него лучшая машина в чемпионате, так что он явный фаворит, удача на его стороне и победить вновь ему будет легче.

Что касается нас, то мы пока не сдаемся. Прошло всего пять гонок, ситуация еще может повернуться в нашу пользу, да и наше отставание по очкам пока не так уж и ужасно».

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