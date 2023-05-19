Вольф признал, что продлить контракт Льюиса не выходит из-за денег

Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце этого года. Обе стороны уже много раз говорили, что им ничего не стоит договориться о продлении – но вот уже полгода, как процесс явно застопорился.

Как оказалось, причиной тому стало самая банальная торговля о сумме договора. Как рассказал глава Mercedes F1 Тото Вольф, менеджер Пенни Тоу, представляющая интересы чемпиона мира, стала промежуточным звеном между ним и Хэмилтоном, но и это не слишком помогает.

«Все это очень странно, – признался австриец в интервью ESPN. – Такая ситуация возникает у нас каждые три года. Мне словно приходится обговаривать финансовые условия со своим лучшим другом.

Я желаю Льюису всего самого наилучшего, но моя работа в том, чтобы действовать в интересах команды. И нынешний случай стал первым за 10-11 лет, когда мы начали обсуждение и не смогли договориться».

Он добавил: «Всегда сложно говорить о деньгах с друзьями. Пенни помогает нам в этом. Благодаря ей мы нашли эффективный способ переговоров. Мы ничего не обсуждаем друг с другом, каждый обговаривает дела с Пенни».

Льюис же, со своей стороны, повторил слова, которыми уже не раз описывал свое отношение к контракту.

«С этим вопросом нет никакой паники, – сказал сэр семикратный. – Мы все сделаем, мы честны друг к другу и никуда не спешим.

Если бы Тото начал разговоры с кем-то еще, он бы сам рассказал мне. И я поступил бы так же. За всю карьеру я ни разу не использовал переговоры с третьей стороной, чтобы выторговать себе более выгодные условия в команде. Я не играю в эти игры, и Тото тоже не играет.

Мы всегда открыты. Увы, наши отношения стали столь близкими, что стало сложно вести диалог по рабочим моментам, так как начинают проявляться эмоции, и нам приходится действовать так, чтобы оставить личные вопросы в стороне и заниматься делами. Так будет лучше для нас самих.

За годы мы неплохо овладели этим искусством».

Недавно деловое издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года. В нем Льюис стал лучшим из участников Формулы 1 с доходом в 65 миллионов евро (55 по контракту плюс 10 от спонсоров). Макс Ферстаппен отстал от него самую малость (64 = 60 + 4).

При этом в общем списке пилоты остались только 21-м и 22-м, заметно отстав от игрока в футбол Криштиану Роналду со 136 миллионами.