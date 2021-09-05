Вольф придумал, как победить Ферстаппена в Зандфорте
Глава Mercedes решил обыграть Макса за счет провала Переса
Макс Ферсаппен выиграл квалификацию Гран При Нидерландов, опередив двух пилотов Mercedes. При этом его напарник по Red Bull Серхио Перес вылетел еще в первом сегменте, будет стартовать из хвоста пелотона и вряд ли поможет голландцу в борьбе с Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом.
Глава Mercedes Тото Вольф пообещал использовать это, разделив шинные стратегии своих пилотов.
«Если в гонке у нас будет такой же темп [как в квалификации], а при одном пит-стопе пилотам придется выживать, то Максу нужно будет решить – ехать с одним пит-стопом или с двумя, – сказал Вольф. – А мы можем использовать оба варианта, две наши машины могут использовать разные стратегии.
Мы отправим одного пилота на пит-стоп, чтобы он давил [на Ферстаппена] андеркатом, а другого оставим на трассе. И займем два первых места».
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