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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Вольф придумал, как победить Ферстаппена в Зандфорте

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Глава Mercedes решил обыграть Макса за счет провала Переса

Вольф придумал, как победить Ферстаппена в Зандфорте

Макс Ферсаппен выиграл квалификацию Гран При Нидерландов, опередив двух пилотов Mercedes. При этом его напарник по Red Bull Серхио Перес вылетел еще в первом сегменте, будет стартовать из хвоста пелотона и вряд ли поможет голландцу в борьбе с Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом.

Глава Mercedes Тото Вольф пообещал использовать это, разделив шинные стратегии своих пилотов. 

«Если в гонке у нас будет такой же темп [как в квалификации], а при одном пит-стопе пилотам придется выживать, то Максу нужно будет решить – ехать с одним пит-стопом или с двумя, – сказал Вольф. – А мы можем использовать оба варианта, две наши машины могут использовать разные стратегии.

Мы отправим одного пилота на пит-стоп, чтобы он давил [на Ферстаппена] андеркатом, а другого оставим на трассе. И займем два первых места».

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