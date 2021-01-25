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Вольф: Придется подписать Хэмилтона до Бахрейна

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Вольф: Придется подписать Хэмилтона до Бахрейна
Автор:
, редактор

Босс Mercedes продолжает уверять, что контракт с Льюисом будет подписан

Хотя до старта предсезонных тестов Формулы 1 остается всего полтора месяца, Льюис Хэмилтон по-прежнему не подписал новый контракт с Mercedes. Однако босс команды Тото Вольф уверен, что причин для беспокойства нет и к первому Гран При сезона-2021 договор будет заключен.

«Нам придется что-то подписать до Бахрейна, не позже», – сказал Вольф на радио ORF.

По некоторым слухам, Mercedes может надавить на Хэмилтона, пригрозив взять на его место своего протеже Джорджа Расселла из Williams. Однако Вольф заверил, что подобные жесты со стороны команды в адрес Хэмилтона невозможны:

«В нашем долгосрочном партнерстве никогда не было никаких угроз. Я угрожал ему только тем, что сам займу его место».

Сезон-2021 в Формуле 1 стартует 23 марта в Бахрейне.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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