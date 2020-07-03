Вольф предупредил Red Bull о последствиях протеста на DAS

Еще зимой в Red Bull говорили о планах поинтересоваться у FIA законностью новой революционной системы DAS, разработанной в Mercedes, но затем этот вопрос оказался в тени более глобальных новостей. Однако едва стартовал Гран При Австрии, как глава «Быков» Кристиан Хорнер вновь заговорил о вопросах к решению соперников.

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Комментируя такое развитие событий, руководитель Mercedes Тото Вольф усомнился, что соперники выбрали верный момент для таких действий.

«Все команды отлично понимают, что нынешняя ситуация с гонками довольно чувствительная, – объяснил он в интервью телеканалу Sky Sports. – Сезон только стартовал, и с одной стороны я понимаю их стремление добиться ясности. Но с другой, каждый понимает, что это не должно привести к грандиозному спору в воскресенье.

Думаю, Кристиан [Хорнер] действует верно. Противоречия и различия во взглядах на инженерные решения всегда были частью Формулы 1. Этого можно было ожидать и это часть риска».

Сам Хорнер так пояснил стремление действовать: «Это очень толковая система. Мое уважение ее создателям, но фундаментальный вопрос в том, соответствует ли она требованиям правил. Ведь она, можно сказать, находится в «серой» зоне.

Разумеется, мы хотим ясности. Ведь ответ скажется на дальнейшем ходе сезона. На следующий год DAS уже точно под запретом. Но легально ли это устройство сейчас? Мы хотим знать ответ и нацелены получить его от FIA с использованием всех необходимых каналов».

Вольф добавил, что в Mercedes готовы отстаивать свою правоту в случае подачи формального протеста: «Я уважаю позицию Кристиана. Разъяснения – это всегда полезно. Но мы считаем. что правда на нашей стороне, потому что много обсуждали свои действия с FIA.

Именно по их итогам мы и поставили DAS на машину. Так что у нас готовы аргументы по этому поводу – а там посмотрим, что получится».