Вольф предупредил об угрозе войны между поставщиками синтетического топлива

В новом поколении двигателей Формулы 1, на которые планируется перейти с 2026, а возможно и с 2025 года вместо бензина будет использоваться некое синтетическое топливо. Его планируется производить на специальных химических заводах, где с помощью энергии от «чистых» электростанций атмосферный углекислый газ и вода будут преобразовываться в горючие углеводороды.

При сжигании такого топлива будет выделяться то же количество парникового углекислого газа, что и затачивается при его производстве, так что состав атмосферы меняться не будет и окружающая среда окажется в безопасности.

Точные требования к синтетическому топливу пока только обсуждаются, но глава команды Mercedes Тото Вольф уже высказывает опасения касательно того, что производители такого горючего могут развязать между собой войну, вкладывая в разработку необоснованно большие деньги.

«Совершенно очевидно, что батареи для электромобилей становятся все эффективнее, – начал Вольф с общего описания технологий экологичных машин. – Мы наблюдаем изменение подхода в использовании энергии. Но я полагаю, что безвредное для окружающей среды топливо, будь оно синтетическим или каким-то еще, является очень интересной идеей для Формулы 1.

Однако нам стоит очень осторожно подойти к этому вопросу. Мы и наши партнеры, которые поставляют топливо и масла, не хотим, чтобы разразилась война между топливными компаниями. Ту важно найти правильный компромисс.

В целом, я считаю, что при создании нового технического регламента нужно стремиться к снижению себестоимости силовых установок для их поставщиков. Также необходимо сделать выбор в пользу таких двигателей, чьи технологии можно будет с легкостью использовать в производстве дорожных машин».