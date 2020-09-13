Вольф предупредил Ф1 об опасности реверсивных гонок

Боссы Ф1 хотели повысить зрелищность гонок 2020 года, проводя отдельные этапы по особому формату. По задумке место субботних квалификаций должны были занять спринтерские заезды, на старте которых гонщики располагались бы в порядке общего зачета, но начиная с замыкающих.

Лидеры, стартуя последними, прорывались бы наверх, чтобы оказаться как можно выше на старте главного заезда Гран При.

Однако эти планы были заблокированы Mercedes – в чемпионской команде сочли, что такой подход им невыгоден, а также привели еще пару аргументов в пользу отказа от реверсивных гонок.

Однако после яркого Гран При Италии, где позиции на трассе перемешались из-за стечения обстоятельств, о старой идее вспомнили снова. Причем теперь, в условиях нового Договора Согласия, для реализации идеи уже не требуется согласие каждой команды.

На Гран При Тосканы журналисты спросили главу Mercedes Тото Вольфа, не изменилось ли мнение чемпионов мира.

«Я не думаю, что нам стоит смешивать форматы, – ответствовал австриец. – Мы знаем гоночные серии, которые пытались менять форматы и исторически находили понимание у своих болельщиков. Могу вспомнить NASCAR и принцип «чейза». Но не думаю, что нам стоит все перемешивать.

И дело вовсе не в том, что я защищаю Mercedes. Напротив, мне нравятся непредсказуемость и вариативность, а такие правила подарят нам совсем другие гонки, вроде той, что была в Монце.

Но никому не нужен победитель, который стал сильнейшим с реверсивной решетки. Думаю, нам не стоит создавать фальшивые результаты там, где вообще невозможно обгонять – по той лишь причине, что хочется видеть другой порядок в протоколе.

Это меритократия, в нашем спорте побеждают лучший спортсмен и лучшая машина. Это не бои без правил, где результаты совершенно случайные.

Если кому-то хочется непредсказуемости, давайте устроим шоу. Но думаю, наш спорт изначально был именно спортом, а не развлекательной платформой.

У нас не шоу. Не реалити-шоу и не «Большой брат». И мне не кажется, что стоит двигаться в этом направлении».