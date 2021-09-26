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Формула 1 / Гран При России Новости

Вольф предсказал Расселлу лидерство в Сочи

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Глава Mercedes верит, что второй стартовый ряд удобнее первого

Вольф предсказал Расселлу лидерство в Сочи

В квалификации Гран При России Джордж Расселл сумел стать третьим, опередив своего будущего напарника Льюиса Хэмилтона. Босс Mercedes Тото Вольф считает, что у обоих пилотов отличные позиции для старта, так как в Сочи второй ряд дает возможность использовать слипстрим перед первым поворотом. 

«Пожалуй, лучшая позиция для старта – третья, – сказал Вольф. – Мы видели это и в прошлом году, и в позапрошлом. Я не удивлюсь, если Джордж будет лидером гонки после второго поворота. Будет весело на это посмотреть. А если Льюис отыграет позиции, то на двух первых местах будет наше настоящее и будущее.

Кроме шуток, Расселл сильно выступил в квалификации. Он пошел на большой риск, первым переобувшись в Soft. Но учитывая, что иначе он был бы восьмым-девятым, это было верное решение. Но и в такой ситуации надо еще доделать дело, что ему удалось».

На Гран При России обладатель поула не побеждал уже четыре года. За это время две победы достались пилоту, стартовавшему вторым, еще две – обладателю третьего места.

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