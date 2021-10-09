Вольф предсказал Хэму трудные обгоны. Хорнер не поверил

Глава Mercedes Тото Вольф после квалификации в Турции усомнился, что его пилот Льюис Хэмилтон сможет с легкостью пробиться с 11-го места, так как позади другого болида машина резко теряет скорость, что мешает обгону.

Однако глава Red Bull Кристиан Хорнер не стал рассчитывать на подобное, заявив после квалификации, что Хэмилтон очень быстро окажется позади лидеров. А вот выиграть гонку ему, возможно, не удастся.

«Нельзя не признать, что наши противники отлично цепляются за обновленный асфальт здесь, так что я бы не рассчитывал, что Хэмилтону понадобится много времени, чтобы прорваться с 11-го места, – сказал Хорнер. – Но на самом деле все вовсе неплохо. Макс показал неплохое время на изношенных шинах, а на свежих просто не смог собрать круг из-за недостаточной поворачиваемости на непрогретой резине, так что его время не показательно.

Но мы надеемся, что выбрали грамотную стратегию на гонку и будем быстры. Полагаю, на длинной дистанции мы не увидим такой разницы в скорости с Mercedes, как в квалификационном режиме».