Вольф предсказал борьбу пяти команд за победы в 2024 году
По мнению главы Mercedes, система бюджетных ограничений окончательно даст эффект через пять лет
Нынешний сезон является вторым в истории Формулы 1, когда действуют бюджетные ограничения в командах. Пока это слабо отразилось на расстановке сил: прежние лидеры за счет лучших баз и прошлых наработок сохраняют доминирование. Однако глава Mercedes Тото Вольф предсказал, что это скоро изменится.
«Пока сложно судить о будущем, но я думаю, что ограничение бюджетов приведет к тому, что середняки подтянутся к лидерам, – сказал Вольф итальянскому изданию Gazzetto dello Sport. – Через два года у нас будет пять команд, способных выигрывать гонки. А еще через три года пятеро будут сражаться за титул».
Вольф также прокомментировал слухи о скорой сделке между Red Bull и Porsche.
«Честно говоря, меня несколько удивляют их планы, – признался руководитель Mercedes. – В Red Bull уже строят свое двигательное производство, они получили технологии от Honda, и я не понимаю, как в эту схему сможет вписаться Porsche.
Но сам приход новой марки в чемпионат я считают хорошей новостью. Что касается технического регламента на силовые установки 2026 года, то я думаю его примут в сентябре».
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