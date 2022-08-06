Вольф предсказал борьбу пяти команд за победы в 2024 году

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Нынешний сезон является вторым в истории Формулы 1, когда действуют бюджетные ограничения в командах. Пока это слабо отразилось на расстановке сил: прежние лидеры за счет лучших баз и прошлых наработок сохраняют доминирование. Однако глава Mercedes Тото Вольф предсказал, что это скоро изменится.

«Пока сложно судить о будущем, но я думаю, что ограничение бюджетов приведет к тому, что середняки подтянутся к лидерам, – сказал Вольф итальянскому изданию Gazzetto dello Sport. – Через два года у нас будет пять команд, способных выигрывать гонки. А еще через три года пятеро будут сражаться за титул».

Вольф также прокомментировал слухи о скорой сделке между Red Bull и Porsche.

«Честно говоря, меня несколько удивляют их планы, – признался руководитель Mercedes. – В Red Bull уже строят свое двигательное производство, они получили технологии от Honda, и я не понимаю, как в эту схему сможет вписаться Porsche.

Но сам приход новой марки в чемпионат я считают хорошей новостью. Что касается технического регламента на силовые установки 2026 года, то я думаю его примут в сентябре».