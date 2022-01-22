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Формула 1 Новости

Вольф предположил, сколько команд будут бороться за титул

По мнению главы Mercedes, новый регламент, как и планировали в Ф1, поможет большему количеству коллективов подключиться в чемпионскую гонку

Вольф предположил, сколько команд будут бороться за титул

С 2021 года в Ф1 работает лимит бюджетов, и в грядущем сезоне «потолок» расходов снизится на 5 миллионов долларов, до 140 млн.

По мнению главы Mercedes Тото Вольфа, благодаря денежным ограничениям и новому регламенту у более маленьких коллективов появится шанс побороться за лидерство в чемпионате.

«Конечно, богатые команды не особо довольны потерей денежного преимущества, – сказал Вольф изданию Auto Motor und Sport. – До введения ограничений все выглядело как гонка вооружений между Mercedes, Red Bull и Ferrari, однако теперь все будет более сбалансированно.

Я думаю, что есть пять или шесть команд, которые могут выиграть в будущем. Это хорошо для спорта. Как мы все понимаем, машины будут очень похожи друг на друга. Да, в первый год все еще могут быть различия, но после этого все выровняется. Больше не будет коллективов, которые смогут оторваться на секунду».

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