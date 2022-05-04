Вольф предложил проводить в Китае три Гран При

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С появлением Лос-Вегаса в календаре Формулы 1 2023 года у чемпионата будет уже три этапа на территории США. Это объяснимо, учитывая размеры страны и ее экономический потенциал.

Автомобильный рынок США долгое время был крупнейшим в мире, однако в последние годы с ним готов спорить рынок Китая. И для Mercedes китайские клиенты сейчас не менее важны, чем американцы, а значит там нужно проводить больше гонок, заявил глава команды автоконцерна в Формуле 1 Тото Вольф.

«Помимо этапа в Шанхае, я бы с удовольствием посетил Гран При в Пекине, – сказал Вольф китайскому государственному информационному агентству Синьхуа. – У нас уже три гонки в США, и если мы было столько же и в Китае, это было бы великолепно».

Вольф также дал дежурный комментарий по поводу положения команды в сезоне 2022 года.

«Мы смогли выиграть восемь конструкторских титулов подряд, но после смены регламента плохо начали новый сезон. Сейчас мы только третьи по скорости. Мы обязательно придумаем, как вернуться в число лидеров. Но надо просто признать, что в этот раз другие справились с работой лучше», – заявил Вольф.