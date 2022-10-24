Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Алонсо не стал винить Стролла в аварии. С чего бы? Следующая / Хэмилтон: Я подумал, что выиграю гонку. Но только на секунду
Формула 1 / Гран При США Новости

Вольф поздравил Red Bull и Макса с победой в сезоне

Глава Mercedes признал, что по крайней мере в этот раз соперники заслужили оба титула

Автор:
, Редактор
Вольф поздравил Red Bull и Макса с победой в сезоне
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Сезон 2021 года закончился победой Mercedes в Кубке конструкторов и титулом Макса Ферстаппена, справедливость которого в «Серебрянных стрелах» как минимум ставили под сомнение.

В этом году Mercedes оказалась вне борьбы за титулы, и оба в итоге выиграла Red Bull, причем досрочно. Если год назад глава Mercedes Тото Вольф не признавал поражения, то в этот раз он сразу поздравил соперников.

«Весь этот сезон они были впереди по всем параметрам, – сказал Вольф в немецком эфире телеканала Sky Sports. – Они с самого начала привезли отличный болид, продолжали его совершенствовать и не допустили никаких технических или тактических ошибок.

Оба титула, и в личном зачете и Кубок конструкторов являются абсолютно заслуженными».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Алонсо не стал винить Стролла в аварии. С чего бы?
Предыдущая новость

Алонсо не стал винить Стролла в аварии. С чего бы?
Следующая новость

Хэмилтон: Я подумал, что выиграю гонку. Но только на секунду

Хэмилтон: Я подумал, что выиграю гонку. Но только на секунду
Больше от
Сергей Иванов
Хэмилтон: Я подумал, что выиграю гонку. Но только на секунду Гран При США
Формула 1

Хэмилтон: Я подумал, что выиграю гонку. Но только на секунду

Алонсо не стал винить Стролла в аварии. С чего бы? Гран При США
Формула 1

Алонсо не стал винить Стролла в аварии. С чего бы?

Алонсо лишили очков в Остине. Alpine подаст протест Гран При США
Формула 1

Алонсо лишили очков в Остине. Alpine подаст протест

Самое важное:

Что мировые СМИ написали про Гран При США
Формула 1 Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При США

Мы собрали мнение ведущих медиа о прорыве Макса Ферстаппена к 13-й победе в сезоне и безуспешных попытках соперников остановить его

Alpine последней в Ф1 выбрала молодого пилота для тренировок Гран При
Формула 1 Формула 1

Alpine последней в Ф1 выбрала молодого пилота для тренировок Гран При

В Мексике и Абу-Даби за руль машины A522 сядет Джек Дуэн

Aston Martin и FIA почти договорились о наказании за бюджетное нарушение
Формула 1 Формула 1

Aston Martin и FIA почти договорились о наказании за бюджетное нарушение

Команда из Сильверстоуна признала нарушение, что позволяет задействовать упрощенную процедуру

«Гонка хорошая, но я расстроен». Леклер подвел итоги Остина
Формула 1 Формула 1

«Гонка хорошая, но я расстроен». Леклер подвел итоги Остина

Пилот Ferrari пробился с 12-го места на третье, но признал, что у его машины есть слабое место, из-за которого не получилось добиться большего

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.