Вольф поздравил Red Bull и Макса с победой в сезоне

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Сезон 2021 года закончился победой Mercedes в Кубке конструкторов и титулом Макса Ферстаппена, справедливость которого в «Серебрянных стрелах» как минимум ставили под сомнение.

В этом году Mercedes оказалась вне борьбы за титулы, и оба в итоге выиграла Red Bull, причем досрочно. Если год назад глава Mercedes Тото Вольф не признавал поражения, то в этот раз он сразу поздравил соперников.

«Весь этот сезон они были впереди по всем параметрам, – сказал Вольф в немецком эфире телеканала Sky Sports. – Они с самого начала привезли отличный болид, продолжали его совершенствовать и не допустили никаких технических или тактических ошибок.

Оба титула, и в личном зачете и Кубок конструкторов являются абсолютно заслуженными».