Вольф повредил руку, упав с велосипеда
Семейная прогулка закончилась для руководителя Mercerdes F1 неприятной травмой…
Пока Формула 1 проводит летние каникулы, у ее героев есть редкая возможность побыть со своими родными и близкими, чтобы восстановить силы перед второй половиной чемпионата.
Глава команды Mercedes Тото Вольф отправился покататься на велосипедах со своей супругой Сьюзи и их сыном Джеком. К сожалению, для 51-летнего австрийца семейный отдых закончился неприятным падением.
«Выходные получились насыщенными, – написала Сьюзи в социальных сетях. – На снимке видно, к чему привела Тото поездка на маунтин-байке».
Как можно видеть, левая рука Вольфа от кисти до плеча покрыта гипсом. Команда подтвердила, что ее босс получил в результате падения повреждение локтя. Поговаривают, что речь идет о переломе.
Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG, со своим сыном
Стоит напомнить, что в 2014 году Тото уже падал с велосипеда. Тогда он затеял гонки во время групповой поездки сотрудников Mercedes вдоль Дуная – и получил несколько переломов правой руки. Пострадали запястье, локоть, плечо и ключица. Вольфу пришлось делать операцию и ставить титановые винты для скрепления костей.
Подробности нынешнего падения пока неизвестны – как и то, позволят ли полученные главой Mercedes травмы приехать на Гран При в Зандфорт в конце августа.
Лэнс Стролл пропустил предсезонные тесты 2023 года из-за падения с велосипеда.
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