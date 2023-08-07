Вольф повредил руку, упав с велосипеда

Пока Формула 1 проводит летние каникулы, у ее героев есть редкая возможность побыть со своими родными и близкими, чтобы восстановить силы перед второй половиной чемпионата.

Глава команды Mercedes Тото Вольф отправился покататься на велосипедах со своей супругой Сьюзи и их сыном Джеком. К сожалению, для 51-летнего австрийца семейный отдых закончился неприятным падением.

«Выходные получились насыщенными, – написала Сьюзи в социальных сетях. – На снимке видно, к чему привела Тото поездка на маунтин-байке».

Как можно видеть, левая рука Вольфа от кисти до плеча покрыта гипсом. Команда подтвердила, что ее босс получил в результате падения повреждение локтя. Поговаривают, что речь идет о переломе.

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG, со своим сыном

Стоит напомнить, что в 2014 году Тото уже падал с велосипеда. Тогда он затеял гонки во время групповой поездки сотрудников Mercedes вдоль Дуная – и получил несколько переломов правой руки. Пострадали запястье, локоть, плечо и ключица. Вольфу пришлось делать операцию и ставить титановые винты для скрепления костей.

Подробности нынешнего падения пока неизвестны – как и то, позволят ли полученные главой Mercedes травмы приехать на Гран При в Зандфорт в конце августа.

Лэнс Стролл пропустил предсезонные тесты 2023 года из-за падения с велосипеда.