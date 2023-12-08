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Вольф потребовал от FIA объяснений по поводу расследования против его семьи

Как объяснил австриец, его команда Mercedes сейчас ведет «активный юридический диалог» с федерацией и не собирается ставить в этом деле точку

Филип Клерен
Автор Филип Клерен
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Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG, Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA

Середина нынешней недели в Формуле 1 вместо сонных каникул принесла неожиданный скандал – FIA объявила о начале разбирательства по подозрению в конфликте интересов.

В официальном сообщении не упоминались никакие имена, но сразу стало очевидно, что речь о Тото Вольфе, который руководит командой Mercedes F1, и его жене Сьюзи, которая по своей работе в серии F1 Academy имела доступ к закрытым документам FOM.

Объявление FIA вызвало негативную реакцию не только самих Вольфов, но и боссов Ф1, а также участвующих в чемпионате команд. Спустя 48 часов после первого FIA выпустила второе сообщение – теперь о закрытии расследования. 

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Однако история на этом не закончилась. В пятницу с обращением выступил уже Тото Вольф, который указал на вред, нанесенный его репутации. 

«Мы понимаем, почему СМИ проявили значительный интерес к событиям этой недели, – написал глава Mercedes. – Сейчас мы находимся в активном юридическом диалоге с FIA и ожидаем полной прозрачности в отношении того, что именно произошло и почему.

Мы сохраняем за собой все права на дальнейшие юридические действия.

В этой связи мы просим вашего понимания и пока не будем делать официальных комментариев, но обязательно выскажемся по этому вопросу, когда придет время».

Сьюзи Вольф также высказалась в пятницу, раскритиковав FIA за отсутствие прозрачности.

«В течение двух дней продолжались публичные инсинуации по поводу моей честности, при этом никто из FIA не общался со мной напрямую, –  сообщила шотландка. –  Я могла стать случайной жертвой в результате неудачной атаки на кого-то другого – или же целью неудавшейся попытки дискредитировать меня лично.

Но я слишком много работала, чтобы мою репутацию мог поставить под сомнение один необоснованный пресс-релиз».

Она добавила: «До сих пор вся эта история развивалась без прозрачности и подотчетности».

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