Вольф потребовал от FIA объяснений по поводу расследования против его семьи
Как объяснил австриец, его команда Mercedes сейчас ведет «активный юридический диалог» с федерацией и не собирается ставить в этом деле точку
Середина нынешней недели в Формуле 1 вместо сонных каникул принесла неожиданный скандал – FIA объявила о начале разбирательства по подозрению в конфликте интересов.
В официальном сообщении не упоминались никакие имена, но сразу стало очевидно, что речь о Тото Вольфе, который руководит командой Mercedes F1, и его жене Сьюзи, которая по своей работе в серии F1 Academy имела доступ к закрытым документам FOM.
Объявление FIA вызвало негативную реакцию не только самих Вольфов, но и боссов Ф1, а также участвующих в чемпионате команд. Спустя 48 часов после первого FIA выпустила второе сообщение – теперь о закрытии расследования.
Однако история на этом не закончилась. В пятницу с обращением выступил уже Тото Вольф, который указал на вред, нанесенный его репутации.
«Мы понимаем, почему СМИ проявили значительный интерес к событиям этой недели, – написал глава Mercedes. – Сейчас мы находимся в активном юридическом диалоге с FIA и ожидаем полной прозрачности в отношении того, что именно произошло и почему.
Мы сохраняем за собой все права на дальнейшие юридические действия.
В этой связи мы просим вашего понимания и пока не будем делать официальных комментариев, но обязательно выскажемся по этому вопросу, когда придет время».
Сьюзи Вольф также высказалась в пятницу, раскритиковав FIA за отсутствие прозрачности.
«В течение двух дней продолжались публичные инсинуации по поводу моей честности, при этом никто из FIA не общался со мной напрямую, – сообщила шотландка. – Я могла стать случайной жертвой в результате неудачной атаки на кого-то другого – или же целью неудавшейся попытки дискредитировать меня лично.
Но я слишком много работала, чтобы мою репутацию мог поставить под сомнение один необоснованный пресс-релиз».
Она добавила: «До сих пор вся эта история развивалась без прозрачности и подотчетности».
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