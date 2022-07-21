Вольф поставил перед Mercedes цель на Гран При Франции
Глава команды надеется как минимум завоевать место на подиуме
В 2022 году в Формуле 1 состоялось уже половина Гран При, и команда Mercedes пока так и не смогла вернуться в число лидеров, способных бороться за победы в гонках. Следующий этап пройдет во Франции, и некоторые предсказывают, что именно там «Серебряные стрелы» могут одержать свою первую победу в этом сезоне.
Говоря о планах на уик-энд, глава команды Mercedes Тото Вольф не стал обещать побед, но поставил перед своими пилотами цель: кто-то из них должен вновь подняться на подиум.
«В первых семи гонках мы трижды поднимались на подиум, а в следующих четырех – уже четыре раза, – напомнил Вольф. – Так что эта тенденция мне очень нравится. Мы понимаем наш болид все лучше и лучше, нас вдохновляет то, что получается прибавить.
В Австрии мы были еще быстрее, но все таки уступали лидерам. Нам нужно не прекращать обновлять машины, прогрессировать на каждом этапе, включая предстоящий. «Поль-Рикар» является особой трассой с непохожими на австрийские условиями. Там гладкое покрытие, длинные прямые и разнообразные повороты. Целью для нас является сокращение отрыва от лидеров и место на подиуме».
Глава Aston Martin: Мы не ищем замену Феттелю
Перес отказался признать поражение в борьбе за титул
Самое важное:
Сайнс и Леклер опередили соперников по итогам пятницы в Ле-Кастелле
Гонщики Ferrari стали быстрейшими на трассе Поля Рикара, отставание Макса Ферстаппена превысило полсекунды
Технический анализ: McLaren тоже скопировала понтоны у Red Bull
На Гран При Франции MCL36 получила решение, которое уже внедрили на своих машинах несколько других команд
Фото дня: Феттель получил во Франции новую модель Aston Martin
Четырехкратный чемпион мира принял участие в праздновании 100-летия знаменитого бренда
Леклер начал Гран При Франции с лучшего времени в тренировке
Лидер Ferrari показал лучшее время в первой пятничной сессии, но опередил Макса Ферстаппена всего на 0,091 секунды