Вольф поставил перед Mercedes цель на Гран При Франции

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В 2022 году в Формуле 1 состоялось уже половина Гран При, и команда Mercedes пока так и не смогла вернуться в число лидеров, способных бороться за победы в гонках. Следующий этап пройдет во Франции, и некоторые предсказывают, что именно там «Серебряные стрелы» могут одержать свою первую победу в этом сезоне.

Говоря о планах на уик-энд, глава команды Mercedes Тото Вольф не стал обещать побед, но поставил перед своими пилотами цель: кто-то из них должен вновь подняться на подиум.

«В первых семи гонках мы трижды поднимались на подиум, а в следующих четырех – уже четыре раза, – напомнил Вольф. – Так что эта тенденция мне очень нравится. Мы понимаем наш болид все лучше и лучше, нас вдохновляет то, что получается прибавить.

В Австрии мы были еще быстрее, но все таки уступали лидерам. Нам нужно не прекращать обновлять машины, прогрессировать на каждом этапе, включая предстоящий. «Поль-Рикар» является особой трассой с непохожими на австрийские условиями. Там гладкое покрытие, длинные прямые и разнообразные повороты. Целью для нас является сокращение отрыва от лидеров и место на подиуме».