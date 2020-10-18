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Вольф посоветовал критикам Хэмилтона подумать о себе

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Вольф посоветовал критикам Хэмилтона подумать о себе
Автор:
, редактор

Босс Mercedes вступился за достижения своего пилота

После того, как Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Айфеля и сравнялся с Михаэлем Шумахером по числу побед в Ф1, некоторые пилоты критически высказались о его достижениях. 

В частности, Джеки Стюарт отказался поставить Хэмилтона в один ряд с Джимом Кларком и Хуаном Мануэлем Фанхио. А Себастьяна Феттель отказался уравнять Льюиса с Шумахером. 

В основном такую позицию мотивируют тем, что в Mercedes Хэмилтон получает лучшую машину в пелотоне и не имеет конкуренции. Однако глава команды Тото Вольф подобную критику считает несправедливой.

«Я читал эти высказывания и мне они не показались справедливыми, – сказал Вольф. – Победы в гонках и чемпионатах в нашем спорте всегда бывают командными, но надо еще достичь такого положения, чтобы иметь лучшую машину.

Многие мастеровитые и талантливые пилоты принимают неверные решения, или им их советуют. А Льюис решил присоединиться к Mercedes в 2013-м. Это он сидит за рулем и это он на трассе делает работу теми инструментами, что мы ему предоставляем.

Но инструменты всегда необходимы. Мы, и, вероятно, он тоже, не достигли бы нынешних результатов без подходящей машины. Я не хочу позволять людям говорить, что Льюис легко выигрывает гонки потому, что выступает за Mercedes. Пилотам, которые так говорят, стоит подумать о том, почему они не попали в Mercedes».

Хэмилтон решил перейти в Mercedes из McLaren в конце 2012 года, когда немецкая команда имела на счету лишь одну победу. Льюис в ее составе выиграл 70 гонок из 91-й в его карьере.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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