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Вольф посмеялся над слухами о его разногласиях с боссом Mercedes

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Вольф посмеялся над слухами о его разногласиях с боссом Mercedes
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
4 июн. 2020 г., 17:16

По словам руководителя чемпионской команды Ф1, сплетни об их расхождениях во взглядах с новым главой Daimler Олой Каллениусом совершенно беспочвенны

Контракт Тото Вольфа с компанией Mercedes заканчивается в этом году, и пока стороны не заявляли о продлении сотрудничества. Более того, в последние месяцы в СМИ активно муссируются слухи, будто австриец не горит желанием продолжать работу, так как после ухода с поста главы совета директоров Дитриха Цетше, который не вмешивался в работу чемпионов Ф1, сменивший его Ола Каллениус ведет дела совершенно иначе.

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Журналисты поинтересовались мнением самого Вольфа по этому поводу по ходу видеоконференции на этой неделе. 

Тот ответил: «Они [Цетше и Каллениус] очень разные, но с обоими у нас сложились отличные рабочие отношения. И даже больше того, настоящая дружба.

Мы с Олой регулярно посмеиваемся над слухами о разногласиях между нами. На самом деле, мы еженедельно перезваниваемся по многу раз, он очень активно участвует в работе команды. 

Для меня он как хороший спарринг-партнер, без которого было бы сложнее. И про Дитера я могу сказать то же самое».

Также Тото затронул вопрос своих отношений с Лоуренсом Строллом – босс Aston Martin якобы намерен поставить Вольфа во главе их новой совместной команды, которая будет создана на базе нынешней Mercedes.

«Я действительно приобрел несколько акций Aston Martin в качестве финансового инструмента, – объяснил он. – Я верю в этот бренд. И думаю, что у них грамотная стратегия.

Я уже давно знаю Тобиаса Моерса, их нового руководителя. И полагаю, что он сможет развернуть бизнес в нужном направлении. Там очень сильная группа совладельцев, которая не позволит Aston Martin пойти на дно. И мне захотелось присоединиться к ней.

Мои руководящие фукнции в Mercedes при этом остались прежними. Я руководитель команды и совладелец. И я понимаю, почему на фоне отсутствия новостей это известие про Aston Martin имело такой эффект.

Но я планирую будущее Mercedes. И намерен оставаться здесь. Ничего не поменялось».

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«Мне не хочется терять все это»

При этом Вольф добавил, что сейчас в Mercedes выстроена достаточно эффективная структура, которая позволит концерну в нужный момент заменить его самого, не утратив эффективности.

«Я по-настоящему горжусь тем, что нам всегда удавалось успешно работать в условиях перехода ведущих сотрудников на другую работу. Мы назначаем на их место молодежь. Так же будет и со мной.

Мне очень повезло руководить Mercedes с начала 2014 года, не хотелось бы пропустить ни один из прошедших сезонов. Мне очень нравится взаимодействовать и сотрудничать с друзьями из команды и Daimler, не хочется терять все это.

Но мне важно задавать самому себе определенные вопросы. Я не хочу быть руководителем, который идет от успеха к успеху, но не осознает, что он уже не отдает себя делу настолько, как в начале. 

Я по-прежнему чувствую, что на многое способен, но в то же время задумываюсь о будущем. И мы с Олой обсуждаем, каким оно будет. Это не просто контракт с работодателем, это владение частью бизнеса. Сейчас мы активно дискутируем, что будет дальше, и пока я не хотел бы говорить слишком много, идет ли речь о позиции главы команды или управляющего директора [в компании]. 

Буду честен – пока я еще не пришел к окончательному решению. И процесс переговоров и согласований продолжается прямо сейчас».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф
Команды Mercedes В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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