Вольф после Венгрии: На фоне Макса мы словно выступали в Ф2

Макс Ферстаппен продолжил победную серию на венгерском этапе Ф1, став сильнейшим в седьмой раз подряд. Голландец уехал от преследователей на полминуты, а его лучшее время круга оказалось на секунду лучше второго результата Льюиса Хэмилтона.

Подводя итоги уик-энда, руководитель Mercedes F1 Тото Вольф невесело признал в эфире Sky Sports: «В нашем спорте все достижения заслужены. И мы должны стремиться побеждать, но сегодняшний темп Макса показал наше реальное место.

На самом деле, все было ясно уже после длинных серий кругов в пятницу. Такое ощущение, что сегодня пелотон на машинах Формулы 2 сражался с одним пилотом на машине Ф1».

Ранее фразой о «моторе GP2» был известен Фернандо Алонсо – испанец сказал эти слова во времена выступлений за McLaren-Нонда. В ту пору японские силовые установки не отличались ни мощностью, ни надежностью.

Серия GP2 является предшественницей Формулы 2 в роли главного молодежного чемпионата поддержки Ф1.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон стартовал в гонке с поула, однако сразу откатился на четвертое место и в итоге не попал даже в тройку призеров. Вольф отметил: «Вчера Льюис проехал мега-круг. Жаль, что мы сами испортили квалификацию Джорджу [Расселлу].

Думаю, сегодня мы были вторыми по скорости. Но воспользоваться этим – особенно, если вспомнить, откуда стартовал Джордж – нам не удалось.

Понятно, что надо стремиться догнать Ферстаппена, но пока он слишком далеко впереди».

Тото также признал, что тактический штаб Mercedes не лучшим образом оценил работу шин в гоночной конфигурации.

«Пожалуй, мы действовали с ними слишком осторожно, – объяснил австриец. – Это видно по изменению времени круга под конец отрезка.

Думаю, только на этом мы потеряли около 15 секунд. А отставание от [Серхио] Переса составило в итоге 1,9, от Ландо [Норриса] – четыре. Такой запас у нас точно был».