Вольф после Венгрии: На фоне Макса мы словно выступали в Ф2
Глава Mercedes F1 подвел итоги гонки на «Хунгароринге» – и они оказались неутешительными для всех ее участников, кроме одного
Макс Ферстаппен продолжил победную серию на венгерском этапе Ф1, став сильнейшим в седьмой раз подряд. Голландец уехал от преследователей на полминуты, а его лучшее время круга оказалось на секунду лучше второго результата Льюиса Хэмилтона.
Подводя итоги уик-энда, руководитель Mercedes F1 Тото Вольф невесело признал в эфире Sky Sports: «В нашем спорте все достижения заслужены. И мы должны стремиться побеждать, но сегодняшний темп Макса показал наше реальное место.
На самом деле, все было ясно уже после длинных серий кругов в пятницу. Такое ощущение, что сегодня пелотон на машинах Формулы 2 сражался с одним пилотом на машине Ф1».
Ранее фразой о «моторе GP2» был известен Фернандо Алонсо – испанец сказал эти слова во времена выступлений за McLaren-Нонда. В ту пору японские силовые установки не отличались ни мощностью, ни надежностью.
Серия GP2 является предшественницей Формулы 2 в роли главного молодежного чемпионата поддержки Ф1.
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон стартовал в гонке с поула, однако сразу откатился на четвертое место и в итоге не попал даже в тройку призеров. Вольф отметил: «Вчера Льюис проехал мега-круг. Жаль, что мы сами испортили квалификацию Джорджу [Расселлу].
Думаю, сегодня мы были вторыми по скорости. Но воспользоваться этим – особенно, если вспомнить, откуда стартовал Джордж – нам не удалось.
Понятно, что надо стремиться догнать Ферстаппена, но пока он слишком далеко впереди».
Тото также признал, что тактический штаб Mercedes не лучшим образом оценил работу шин в гоночной конфигурации.
«Пожалуй, мы действовали с ними слишком осторожно, – объяснил австриец. – Это видно по изменению времени круга под конец отрезка.
Думаю, только на этом мы потеряли около 15 секунд. А отставание от [Серхио] Переса составило в итоге 1,9, от Ландо [Норриса] – четыре. Такой запас у нас точно был».
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