Вольф: После Росберга найм Ферстаппена – не вариант

Слухи о потенциальном переходе Макса Ферстаппена в Mercedes не утихают уже несколько лет, несмотря на многолетний контракт голландца с Red Bull. Однако руководство немецкой команды не раз говорило, что не хочет новой дуэли внутри коллектива.

До 2017 года пару пилотов Mercedes составляли Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, которые агрессивно соперничали друг с другом. Их борьба переросла во вражду, и когда Росберг завершил карьеру, команда наняла более спокойного Валттери Боттаса.

Учитывая напряжение прошлых лет, глава Mercedes Тото Вольф не готов брать в команду Макса Ферстаппена, чтобы избежать его противостояния с Хэмилтоном.

«С тем, что я теперь знаю, это даже не вариант, – сказал Вольф в подкасте Beyond the Grid. – Мы никогда не поймем, что именно произошло в отношениях Нико и Льюиса. Это тянулось из давнего прошлого, из времен в картинге.

Мы видели, как их дружба превратилась в соперничество и враждебность. Трудно было понять эти перемены. Все началось в 2013-м, когда я пришел в команду, и становилось только хуже.

С этим было трудно справляться. На командных собраниях в воздухе витал негатив. В какой-то момент ситуация стала неприемлемой, мы все обсудили, но враждебность осталась. То, что с приходом Боттаса такого больше не было, дало нам вздохнуть свободно».