Вольф пошел в словесную атаку на босса Ferrari

После провала Ferrari в квалификации – ее гонщики стали лишь7-м и 11-м, проиграв почти секунду соперникам из Mercedes, журналисты спросили Тото Вольфа, какие слова он нашел бы для поддержки главы Скудерии Маттиа Бинотто.

Ответ австрийца удивил многих: «Хороший вопрос. Я бы хотел поддержать всех в Ferrari, ведь это фантастическая компания с фантастическими людьми. Но я не вижу причин поддерживать Маттиа. Надеюсь, такого ответа достаточно?»

Чуть позже разговор вновь вернулся к этой теме. Вольфа попросили прокомментировать слова из лагеря Ferrari о конкретных причинах проблем болида Ferrari.

«Это не их объяснения, это объяснения Маттиа, – заявил в ответ Тото. – И я не хочу больше их слушать. Полагаю, уже сказано достаточно. Не хочу говорить о Ferrari. Весь вопрос в том, как вы руководите. И давайте не будем возвращаться к этому.

Мы хотим, чтобы они были сильны, чтобы сражались с нами. Чтобы гонялись по тем же правилам, что и мы. И поверьте, мы будем довольнее всех, если еще три или четыре команды заставят нас выкладываться изо всех сил».

Оценивая, по силам ли Скудерии что-то изменить в условиях заморозки конструкции машин, Вольф ответил: «У меня нет инсайдера в Ferrari, я не знаю, что они готовят. Но с новыми правилами вы можете внедрять только небольшие обновления. Так что не стоит ждать большого шага вперед. Но, повторюсь, мы очень уважаем Ferrari. И хотим биться с ними на трассах. Там отличные люди, и всем нам – и Формуле 1, и Mercedes – очень нужно соперничество».

Допоkybntkmyfz информация: Люк Смит