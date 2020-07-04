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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Вольф пошел в словесную атаку на босса Ferrari

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Вольф пошел в словесную атаку на босса Ferrari
Автор:
, Ответственный редактор
4 июл. 2020 г., 18:06

В субботу вечером на Гран При Австрии руководитель Mercedes позволил себе весьма жестко раскритиковать своего коллегу из Скудерии

После провала Ferrari в квалификации – ее гонщики стали лишь7-м и 11-м, проиграв почти секунду соперникам из Mercedes, журналисты спросили Тото Вольфа, какие слова он нашел бы для поддержки главы Скудерии Маттиа Бинотто.

Ответ австрийца удивил многих: «Хороший вопрос. Я бы хотел поддержать всех в Ferrari, ведь это фантастическая компания с фантастическими людьми. Но я не вижу причин поддерживать Маттиа. Надеюсь, такого ответа достаточно?»

Чуть позже разговор вновь вернулся к этой теме. Вольфа попросили прокомментировать слова из лагеря Ferrari о конкретных причинах проблем болида Ferrari.

«Это не их объяснения, это объяснения Маттиа, – заявил в ответ Тото. – И я не хочу больше их слушать. Полагаю, уже сказано достаточно. Не хочу говорить о Ferrari. Весь вопрос в том, как вы руководите. И давайте не будем возвращаться к этому. 

Мы хотим, чтобы они были сильны, чтобы сражались с нами. Чтобы гонялись по тем же правилам, что и мы. И поверьте, мы будем довольнее всех, если еще три или четыре команды заставят нас выкладываться изо всех сил».

Оценивая, по силам ли Скудерии что-то изменить в условиях заморозки конструкции машин, Вольф ответил: «У меня нет инсайдера в Ferrari, я не знаю, что они готовят. Но с новыми правилами вы можете внедрять только небольшие обновления. Так что не стоит ждать большого шага вперед. Но, повторюсь, мы очень уважаем Ferrari. И хотим биться с ними на трассах. Там отличные люди, и всем нам – и Формуле 1, и Mercedes – очень нужно соперничество».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Квалификация
Пилоты Тото Вольф
Команды Ferrari В Магазин , Mercedes В Магазин
Автор Александр Кабановский

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