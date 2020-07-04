Вольф пошел в словесную атаку на босса Ferrari
В субботу вечером на Гран При Австрии руководитель Mercedes позволил себе весьма жестко раскритиковать своего коллегу из Скудерии
После провала Ferrari в квалификации – ее гонщики стали лишь7-м и 11-м, проиграв почти секунду соперникам из Mercedes, журналисты спросили Тото Вольфа, какие слова он нашел бы для поддержки главы Скудерии Маттиа Бинотто.
Ответ австрийца удивил многих: «Хороший вопрос. Я бы хотел поддержать всех в Ferrari, ведь это фантастическая компания с фантастическими людьми. Но я не вижу причин поддерживать Маттиа. Надеюсь, такого ответа достаточно?»
Чуть позже разговор вновь вернулся к этой теме. Вольфа попросили прокомментировать слова из лагеря Ferrari о конкретных причинах проблем болида Ferrari.
«Это не их объяснения, это объяснения Маттиа, – заявил в ответ Тото. – И я не хочу больше их слушать. Полагаю, уже сказано достаточно. Не хочу говорить о Ferrari. Весь вопрос в том, как вы руководите. И давайте не будем возвращаться к этому.
Мы хотим, чтобы они были сильны, чтобы сражались с нами. Чтобы гонялись по тем же правилам, что и мы. И поверьте, мы будем довольнее всех, если еще три или четыре команды заставят нас выкладываться изо всех сил».
Оценивая, по силам ли Скудерии что-то изменить в условиях заморозки конструкции машин, Вольф ответил: «У меня нет инсайдера в Ferrari, я не знаю, что они готовят. Но с новыми правилами вы можете внедрять только небольшие обновления. Так что не стоит ждать большого шага вперед. Но, повторюсь, мы очень уважаем Ferrari. И хотим биться с ними на трассах. Там отличные люди, и всем нам – и Формуле 1, и Mercedes – очень нужно соперничество».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Тото Вольф
|Команды
|Ferrari В Магазин , Mercedes В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский