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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Вольф попугал Ферстаппена пылью на трассе

Автор:
, главный редактор

По мнению босса Mercedes, реальные результаты субботних заездов в Катаре для его команды даже лучше, чем максимально возможные

Вольф попугал Ферстаппена пылью на трассе

Квалификация Гран При Катара завершилась в пользу Mercedes. Льюис Хэмилтон с хорошим запасом опередил Макса Ферстаппена – в то время как Серхио Перес не попал в третий сегмент. Чуть ли не единственной хорошей новостью для Red Bull стал тот факт, что лидер чемпионата мира не уступил вторую позицию Валттери Боттасу. Однако, по мнению руководителя Mercedes Тото Вольфа, и этот момент скорее на руку чемпионской команде.

«Думаю, первая и третья позиция – наилучший вариант, – заявил менеджер в субботу вечером в интервью съемочной группе британского телеканала Sky F1. – Наши машины будут стоять на чистой стороне трассы – а это важно в отсутствие гонок поддержки. Поэтому в целом у нас все должно быть в порядке. Но никогда нельзя что-то предсказывать наперед: если Макс все же сможет выполнить хороший старт и выйдет из первого поворота лидером, ситуация может резко осложниться…»

Вольф также объяснил журналистам, что причиной впечатляющего темпа Хэмилтона и Mercedes является не наличие на болиде W12 каких-то особенно эффективных решений – а методичная работа над настройками автомобиля.

«Команда – в том числе группа, работающая с симулятором на базе – провела просто фантастическую работу в плане лучшего понимания машины. Детали мозаики сложились вместе – и пилоты теперь лучше понимают, как с помощью настроек сделать машину быстрее. И это приносит результат. Но вы сами уже видели, как все может внезапно измениться. В Мексике все прошло одним образом – а по ходу следующего уик-энда уже мы были на коне. Так что, надо держать ухо востро.

Что касается наших пилотов, у Валттери вчера все получалось с шинами – а сегодня он уже не смог привести их в идеальное состояние. С Льюисом же все получилось наоборот. Он не был вчера особо доволен – но понимал, что в его распоряжении отличная машина. И добился возможности реализовать ее потенциал.

Впрочем, Red Bull тоже выглядит неплохо. У ее пилотов хорошая скорость на прямой – причем с большим антикрылом. То есть у них тоже нашлись кое-какие резервы. Так что, нам просто надо провести завтра хорошую гонку, набрать побольше очков… А в итоге нельзя исключать, что итоги чемпионата определятся тем, кто одержит победу в Абу-Даби».

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