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Вольф попросил не ждать от Mercedes чудес в Монако

Глава команды из Брэкли признался, что никакие новинки не позволят его пилотам угнаться за соперниками из Red Bull

Александр Кабановский
Автор:
Джордж Расселл, Mercedes W13

Mercedes привезла на Гран При Монако, который пройдет в этот уик-энд, серьезные обновления машины. После полутора лет экспериментов конструкторы в Брэкли окончательно отказались от «беспонтонной» идеи и сделали шаг в пользу более традиционных решений. 

Большой пакет доработок должен был появиться на машине W14 в Имоле, но из-за отмены этого Гран При решено было опробовать новые детали в Монако.

По словам главы команды Тото Вольфа, это должно позволить Mercedes сделать шаг вперед, однако с учетом специфики трассы будет не так просто оценить эффективность доработок.  

«Разумеется, нам самим очень интересно, как покажет себя обновленная машина, – сказал австриец в интервью oe24. – Мы постарались отреагировать на преимущество Red Bull и подготовили для нее совершенно новую нижнюю часть, обновили кузовные панели и переднюю подвеску.

Это очень значительные переделки, и теперь мы должны понять, на что способен этот пакет. К сожалению, в Монако разобраться с этим невозможно.  

Эта трасса не имеет ничего общего со всеми остальными. Так что предстоящий уик-энд не позволит понять, насколько быстрее поехала машина». 

Говоря о том, реально ли будет навязать борьбу Red Bull, он признал: «К сожалению, в ближайшее время рассчитывать на это не приходится. Но я надеюсь, что мы хотя бы сделаем шаг вперед.

В Формуле 1 не бывает чудес. Мы не сбросим разом полсекунды на круге. Но, надеюсь, у нас хотя бы будет меньше проблем и появится больше возможностей в работе с машиной. Прежде она была слишком уж жесткой и неподатливой».

Год назад Джордж Расселл финишировал в Монако пятым, Льюис Хэмилтон остался лишь на восьмом месте – всю гонку он провел позади Фернандо Алонсо, так и не сумев опередить Alpine старого соперника.

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