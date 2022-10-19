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Формула 1 / Гран При США Новости

Вольф попросил не ждать от Mercedes больших успехов в этом году

Глава команды не поверил в существенный эффект от обновления болидов

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Вольф попросил не ждать от Mercedes больших успехов в этом году
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Как уже было известно, к Гран При США команда Mercedes в последний раз в этом сезоне обновит свои болиды. Однако это не позволит изменить расстановку сил в чемпионате или побороться с Ferrari за второе место, предупредил перед уик-эндом глава команды Тото Вольф.

«В Остин мы привезем последний пакет обновлений для наших болидов, – сказал Вольф. – Мы не ожидаем, что он существенно повлияет на нашу удачу, но надеемся, что это все же станет шагом вперед и позволит приблизиться к лидерам.

Мы хотим закончить этот сезон на подъеме, и результаты гонок в Сингапуре и Японии внушают в нас уверенность. Сейчас нам важна каждая минута на трассе, так как это позволяет собрать данные, необходимые для постройки машины 2023 года. Так что целей у нас сразу две».

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