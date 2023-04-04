Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов
Глава Mercedes F1 не стал критиковать судей после уик-энда в Альберт-парке, однако попросил установить понятные правила игры
По ходу гонки в Мельбурне борьбу пилотов на трассе дважды останавливали в ситуациях, которые не выглядели особенно опасными. И в случае с Алексом Элбоном на седьмом круге, и после контакта Кевина Магнуссена с барьером на 53-м красные флаги потребовались для того, чтобы расчистить асфальт от обломков.
Многие отметили, что прежде для этого достаточно было достаточно выезда машины безопасности или даже режима VSC – и упрекнули судей FIA в желании искусственно повысить зрелищной гонки, которая оказалась не особенно богатой на события.
Глава Mercedes F1 Тото Вольф согласился с тем, что в обоих эпизодах решения о полной остановки гонки выглядели не бесспорными.
«В каждом из случаев мы не ожидали красных флагов, – признался австриец. – Хотя, конечно, рестарт [с места] отлично работает на зрелищность.
Нам просто нужно понять, чего ждать в каких-то ситуациях: красных флагов, машины безопасности, VSC? И в этот раз такой вопрос тоже был актуален.
Меня устраивает любой из этих инструментов, но только когда есть понимание, когда используется каждый из них.
Давайте все вместе определим, когда достаточно виртуальной машины безопасности, а когда нужна реальная или красные флаги» .
Также Вольф рассказал, почему в дебюте гонки, когда Алекс Элбон только-только разбил машину, команда провела пит-стоп Джорджу Расселлу, из-за чего тот откатился с первого места на седьмое.
«Это был абсолютно верный тактический шаг, – заверил Тото. – Мы разделили тактические схемы гонщиков. И я уверен, что Джордж смог бы после этого побороться за самые высокие позиции. Жаль, что для него все так закончилось».
С седьмого места Расселл прорвался до четвертого, но позже сошел из-за отказа машины.
Джордж Расселл, Mercedes-AMG, после схода
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
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Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов
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