Для шестикратного чемпиона мира гонка в Венгрии стала легкой прогулкой – ни разу после старта никто из соперников и близко не смог подъехать к Льюису, который стал сильнейшим во второй раз подряд.

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Однако десять последних кругов прошли в активном радиообмене гонщика с командным мостиком: Хэмилтон хотел получить свежие шины и проехать на них круг быстрее всех – инженеры не были уверены, что это стоит делать.

В итоге британец все же остановился на 66-м круге из 70 и в итоге смог заработать дополнительное очко. Однако вся эта ситуация не слишком понравилась главе Mercedes F1 Тото Вольфу.

«Мы отработали не лучшим образом, – ответил австриец на вопрос Motorsport.com. – Еще утром мы решили, что в этот раз не будем гнаться за лучшим кругом, так как в этом слишком много риска.

Вообще пит-стоп в районе 60-го круга, чтобы подстраховаться по резине на случай выезда машины безопасности, имел смысл. Но у нас не было комфортного запаса времени. Секунда, две, в какой-то момент две с половиной [речь об отрыве от Макса Ферстаппена после «лишнего» пит-стопа]. А потом Льюис оказался в трафике из круговых.

Конечно, мы обсуждали с ним все происходящее, и в итоге возник некий сумбур. Только за четыре круга до финиша он остановился для атаки на лучшее время. Думаю, из этих переговоров нам стоит вынести уроки. Все было выполнено не на высшем уровне».

Сам Льюис прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы изначально взвесили все риски. И я не слишком атаковал, не было особого риска ошибиться и вылететь с трассы. Это был полностью контролируемый круг.

У меня в карьере был случай, когда я проиграл титул из-за одного очка [в 2007 году], потому я знаю, как важно зарабатывать максимум в каждой ситуации.

В этом сезоне мы не знаем, какой окажется наша надежность. Мы даже не знаем, много ли гонок еще впереди.

Валттери отлично провел первую гонку. В тот момент [незадолго до финиша в Венгрии] лучший круг был у него, а у меня был запас. И я чувствовал, что надо отбирать это бонусное очко. Да, лишний пит-стоп – это фактор риска. Но мы профессионалы. И я думаю, мы приняли верное решение».

Вопросы к тактике Mercedes касались не только гонки Хэмилтона. Другой пилот команды Валттери Боттас, который после заминки на старте вел борьбу с Максом Ферстаппеном за второе место, провел за 20 кругов до финиша третий пит-стоп – но так и не сумел переиграть соперника из Red Bull.

Вольф отметил, что в этом случае у него нет претензий к тактическому штабу, так как на предыдущем комплекте финн едва ли смог бы завершить дистанцию.

«Его шины с левой стороны начали гранулироваться, так как Валттери атаковал изо всех сил, – объяснил он. – По нашим расчетам выходило, что их точно не хватит. И единственным шансом побороться за второе место был переход на свежий комплект Hard. В прошлом году мы похожим образом поступили со Льюисом.

В итоге этого оказалось недостаточно, так как он [Боттас] очень часто попадал в трафик, на чем терял слишком много времени».