Вольф пообещал выбрать Хэмилтону напарника до конца лета

По ходу Гран При Австрии стало известно о продлении контракта между Льюисом Хэмилтоном и Mercedes до конца 2023 года. Эта новость не стала сюрпризом – однако она несомненно повлияет на выбор второго гонщика команды.

Хорошо известно, что сэр семикратный хотел бы и дальше видеть своим напарником Валттери Боттаса и не в восторге от планов команды о возможности замены финна на Джорджа Расселла.

В паддоке «Ред Булл Ринга» Тото Вольфа попросили прокомментировать ситуацию вокруг второго пилота команды.

«Сегодня день Льюиса и завершения истории с его контрактом, – сказал австриец. – Мы всегда говорили, что не собираемся затягивать с решением этого вопроса.

Сейчас мы довольны Валттери, он по-настоящему хорошо выступил в Австрии [на ГП Штирии]. Ему нужно продолжать в том же духе. При этом для нас он – хорошо известный фактор. Также нам хорошо известны сильные и слабые стороны Джорджа.

Решение должно быть принято до конца лета. Прежде всего мы поговорим с Джорджем и Валттери – после чего, надеюсь, до завершения сезона все вопросы будут окончательно урегулированы».

Дополнительная информация: Адам Купер