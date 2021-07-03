Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Онлайн. Гран При Австрии. Квалификация Следующая / 6 титулов Хэмилтона в Mercedes: чем памятен каждый из них?
Формула 1 Новость

Вольф пообещал выбрать Хэмилтону напарника до конца лета

По словам главы Mercedes, команда прежде всего рассматривает Валттери Боттаса и Джорджа Расселла, но не ограничивается этим

Вольф пообещал выбрать Хэмилтону напарника до конца лета

По ходу Гран При Австрии стало известно о продлении контракта между Льюисом Хэмилтоном и Mercedes до конца 2023 года. Эта новость не стала сюрпризом – однако она несомненно повлияет на выбор второго гонщика команды. 

Читайте также:

Хорошо известно, что сэр семикратный хотел бы и дальше видеть своим напарником Валттери Боттаса и не в восторге от планов команды о возможности замены финна на Джорджа Расселла. 

В паддоке «Ред Булл Ринга» Тото Вольфа попросили прокомментировать ситуацию вокруг второго пилота команды. 

«Сегодня день Льюиса и завершения истории с его контрактом, – сказал австриец. – Мы всегда говорили, что не собираемся затягивать с решением этого вопроса. 

Сейчас мы довольны Валттери, он по-настоящему хорошо выступил в Австрии [на ГП Штирии]. Ему нужно продолжать в том же духе. При этом для нас он – хорошо известный фактор. Также нам хорошо известны сильные и слабые стороны Джорджа.

Решение должно быть принято до конца лета. Прежде всего мы поговорим с Джорджем и Валттери – после чего, надеюсь, до завершения сезона все вопросы будут окончательно урегулированы».

Читайте также:

Дополнительная информация: Адам Купер

Поделились
Комментарии
Онлайн. Гран При Австрии. Квалификация

Предыдущая новость

Онлайн. Гран При Австрии. Квалификация

Следующая новость

6 титулов Хэмилтона в Mercedes: чем памятен каждый из них?

6 титулов Хэмилтона в Mercedes: чем памятен каждый из них?
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

В Mercedes объяснили слабую квалификацию настройками на гонку

17 мин
2
Формула 1

6 титулов Хэмилтона в Mercedes: чем памятен каждый из них?

2 ч
3
Формула 1

Анализ: что значит новый контракт Хэмилтона

3 ч
4
Формула 1

Ферстаппен обогнал Норриса на 0,048 в споре за поул в Австрии

1 ч
5
Формула 1

Норрис на первом ряду: стартовая решетка Гран При Австрии

1 ч
Самое важное:
В Mercedes объяснили слабую квалификацию настройками на гонку
Формула 1

В Mercedes объяснили слабую квалификацию настройками на гонку

17мин
McLaren: Все началось с шутки о нашем последнем шансе
Формула 1

McLaren: Все началось с шутки о нашем последнем шансе

37мин
Гран При Австрии: дуэли в квалификациях
Формула 1

Гран При Австрии: дуэли в квалификациях

48мин
Ферстаппен про поул: Я не доволен – круг был плохой
Формула 1

Ферстаппен про поул: Я не доволен – круг был плохой

53мин
Норрис на первом ряду: стартовая решетка Гран При Австрии
Формула 1

Норрис на первом ряду: стартовая решетка Гран При Австрии

1 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Тото Вольф
Хэмилтон не поверил, что Mercedes опередила Red Bull Гран При Австрии
Формула 1

Хэмилтон не поверил, что Mercedes опередила Red Bull

Босс Mercedes похвалил Боттаса за ругань по радио Гран При Франции
Формула 1

Босс Mercedes похвалил Боттаса за ругань по радио

Цитата дня: Хорнер пригрозил Mercedes Гран При Франции
Формула 1

Цитата дня: Хорнер пригрозил Mercedes

Mercedes Больше от
Mercedes
В Mercedes объяснили слабую квалификацию настройками на гонку Гран При Австрии
Формула 1

В Mercedes объяснили слабую квалификацию настройками на гонку

Гран При Австрии: дуэли в квалификациях Гран При Австрии
Формула 1

Гран При Австрии: дуэли в квалификациях

6 титулов Хэмилтона в Mercedes: чем памятен каждый из них?
Формула 1

6 титулов Хэмилтона в Mercedes: чем памятен каждый из них?

Самое читаемое Сегодня

В Mercedes объяснили слабую квалификацию настройками на гонку
Формула 1 Формула 1

В Mercedes объяснили слабую квалификацию настройками на гонку

6 титулов Хэмилтона в Mercedes: чем памятен каждый из них?
Формула 1 Формула 1

6 титулов Хэмилтона в Mercedes: чем памятен каждый из них?

Анализ: что значит новый контракт Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Анализ: что значит новый контракт Хэмилтона

Ферстаппен обогнал Норриса на 0,048 в споре за поул в Австрии
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен обогнал Норриса на 0,048 в споре за поул в Австрии

Норрис на первом ряду: стартовая решетка Гран При Австрии
Формула 1 Формула 1

Норрис на первом ряду: стартовая решетка Гран При Австрии

McLaren: Все началось с шутки о нашем последнем шансе
Формула 1 Формула 1

McLaren: Все началось с шутки о нашем последнем шансе

Гран При Австрии: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Австрии: дуэли в квалификациях

Alpine обвинила Mercedes и Red Bull в своих проблемах
Формула 1 Формула 1

Alpine обвинила Mercedes и Red Bull в своих проблемах

Самое важное:

В Mercedes объяснили слабую квалификацию настройками на гонку
Формула 1 Формула 1

В Mercedes объяснили слабую квалификацию настройками на гонку

McLaren: Все началось с шутки о нашем последнем шансе
Формула 1 Формула 1

McLaren: Все началось с шутки о нашем последнем шансе

Гран При Австрии: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Австрии: дуэли в квалификациях

Ферстаппен про поул: Я не доволен – круг был плохой
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен про поул: Я не доволен – круг был плохой

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.