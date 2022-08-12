Вольф пообещал смелее экспериментировать с машинами Mercedes
Команда признала, что ей нечего терять, но смелое решение может вернуть ее в лидеры
В сезоне 2022 года команда Mercedes оказалась в необычном для себя положении, став третьей силой в чемпионате. Скорость серебряных болидов не позволяет выиграть хоть одну гонку, однако Mercedes уверенно опережает всех кроме Red Bull и Ferrari, а благодаря стабильности и надежности по очкам наступает на пятки Скудерии.
В этих условиях важнее не столько выжимать максимум из каждого Гран При, сколько пробовать что-то новое в расчете на будущее, считает глава Mercedes Тото Вольф.
«Сейчас мы можем позволить себе активно экспериментировать с нашими машинами, так как теперь играем в долгую, – сказал Вольф в эфире Sky Sports F1. – Так что мы можем что-то попробовать в пятницу, что окажется неверным решением, но в конечной итоге найти способ бороться за победы к концу сезона.
Все эти успешные годы мы думали над тем, что будет, когда мы начнем проигрывать. Это произошло, и скажу вам? мы очень расстроились. Приходится теперь задумываться над тем, как сохранять мотивацию.
В пятницу в Венгрии вы могли видеть не лучшую версию меня. Но это не более, чем процесс обучения. В конце концов по итогам сезона мы напишем книгу о том, каково это, метаться от восторга к унынию».
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