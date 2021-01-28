Вольф пообещал скоро подписать Хэмилтона. Не на три года

Руководитель Mercedes Тото Вольф продолжает обещать в ближайшее время подписать контракт с Льюисом Хэмилтоном. Это единственный пилот в Формуле 1, у которого пока нет контракта с командой на 2021 год.

В интервью немецкому каналу RTL Вольф отметил, что сделка близка к заключению и будет завершена до начала сезона-2021.

«Новостей пока нет, но до них осталось недолго. К моменту отъезда в Бахрейн мы все решим. Скоро ли будет объявление? Скоро это растяжимое понятие».

Вольф добавил, что не рассчитывает на трехлетний контракт с Хэмилтоном: «Не думаю, что он будет трехлетним. В ближайшее время грядут перемены, не только с ограничением бюджетов, сменится и технический регламент. Так что нам надо быть бдительными. В остальном мы готовы обсуждать условия».

Ранее сообщалось, что Mercedes готова предложить Хэмилтону контракт только на год, а сам пилот хочет подписаться на три.