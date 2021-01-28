Вольф пообещал скоро подписать Хэмилтона. Не на три года
Босс Mercedes хочет сохранить британца, но не слишком надолго
Руководитель Mercedes Тото Вольф продолжает обещать в ближайшее время подписать контракт с Льюисом Хэмилтоном. Это единственный пилот в Формуле 1, у которого пока нет контракта с командой на 2021 год.
В интервью немецкому каналу RTL Вольф отметил, что сделка близка к заключению и будет завершена до начала сезона-2021.
«Новостей пока нет, но до них осталось недолго. К моменту отъезда в Бахрейн мы все решим. Скоро ли будет объявление? Скоро это растяжимое понятие».
Вольф добавил, что не рассчитывает на трехлетний контракт с Хэмилтоном: «Не думаю, что он будет трехлетним. В ближайшее время грядут перемены, не только с ограничением бюджетов, сменится и технический регламент. Так что нам надо быть бдительными. В остальном мы готовы обсуждать условия».
Ранее сообщалось, что Mercedes готова предложить Хэмилтону контракт только на год, а сам пилот хочет подписаться на три.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин