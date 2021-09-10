Пятничный успех финна, который завоевал первую позицию на старте 100-километровой субботней гонки, стал неожиданным поворотом в сюжете Гран При Италии.

Боттас в нынешнем сезоне всего трижды стартовал впереди Льюиса Хэмилтона, но это было в первой половине чемпионата. Сейчас, когда спор за титул чемпиона вступил в решающую фазу, для лидера Mercedes каждое зачетное очко имеет огромное значение – потому рокировка гонщиков на дистанции кажется для Mercedes неизбежной.

Однако глава команды Тото Вольф объяснил, что не хочет давать никаких установок до старта субботней гонки. Первый поворот в Монце часто становится местом аварий, потому положение по итогам первого круга может значительно отличаться от стартовой расстановки.

«Если вам приходится использовать командные приказы, это всегда сложно, – сказал австриец в интервью Sky Sports. – Все мы гонщики, и никто не хочет видеть такого.

И все достижения здесь должны быть заслуженными. Но ведь в воскресенье Валттери все равно предстоит стартовать последним [из-за замены мотора]. Так что нам надо будет посмотреть, каким получится старт [спринта].

До того обсуждать особенно нечего. В первом повороте требуется простая осторожность, а там уж будет видно».

На вопрос о том, можно ли ждать указания Боттасу пропустить напарника, Вольф признал: «Пожалуй, да».