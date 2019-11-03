Вольф пообещал не сокращать сотрудников из-за ограничения бюджетов
Руководитель чемпионской команды Формулы 1 отметил, что не бросит тех, кто работает с ним. Правда, многие инженеры могут быть переведены в концерн Daimler на другие проекты.
С 2021 года бюджеты команд Формулы 1 будут ограничены суммой в 175 миллионов долларов. Это меньше, чем сейчас тратят лидеры чемпионата. Одним из очевидных последствий этого ограничения станет сокращение штатов сотрудников для экономии на их зарплатах.
Глава Ferrari Маттиа Бинотто ранее отметил, что при действующем в Италии трудовом законодательстве сделать это будет не просто. Пообещал никого не увольнять и руководитель Mercedes Тото Вольф.
«Нас ждут большие перемены, – сказал Вольф в Остине. – Нужно будет провести реструктуризацию на уровне всей компании, чтобы наши сотрудники и марка Mercedes не пострадали.
Помимо собственно команды, у нас есть еще несколько департаментов. Например, у нас разросшийся инженерный департамент, который задействован в некоторых проектах помимо Формулы 1. В этом плане нам надо придумать, как сохранить людей и их знания в составе нашей компании. Мы уже начали думать об этом.
Вообще новый регламент является лишь отправной точкой. Мы с энтузиазмом восприняли его. С нетерпением ждем начала работы над новой машиной, которая сильно отличается от нынешней. Постараемся сделать лучше всех».
Дополнительная информация: Роберто Кинкеро
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Тото Вольф
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Вольф пообещал не сокращать сотрудников из-за ограничения бюджетов
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