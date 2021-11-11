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Формула 1 Новости

Вольф пообещал не использовать в Ф1 командную тактику DTM

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По словам главы Mercedes, в Формуле 1 это было бы попросту невозможно

Вольф пообещал не использовать в Ф1 командную тактику DTM

Финальная гонка DTM завершилась с использованием скандальной командной тактики. Тогда производитель автомобилей Mercedes попросила двух лидировавших на их машинах гонщиков пропустить третьего, причем выступающего за другую команду, но тоже на автомобиле Mercedes.

Из всех троих только Максимилиан Гёрц имел шансы выиграть титул, что он и сделал, когда его пропустили с третьего места на первое и дали выиграть гонку.

В Формуле 1 под командной тактикой обычно понимаются действия в рамках одной команды. Теоретически можно представить ситуацию, когда в решающий момент чемпионата одна команда может попросить другую пропустить ее пилота, если, например, оба коллектива используют одинаковые силовые установки или, как в случае с Red Bull и AlphaTauri, принадлежат одной компании.

Однако глава Mercedes в Формуле 1 Тото Вольф заявил, что ему не кажется это возможным.

«Мне кажется, в Формуле 1 такого никогда не бывало, чтобы одна команда отдавала позиции другой, по крайней мере я об этом не помню, – цитирует Вольфа издание Race Fans. – Но в кузовных чемпионатах и в первую очередь в DTM такое происходит постоянно. Там начали поступать так 30 лет назад и продолжают до сих пор, что мы видели в последней гонке. Но в Формуле 1 это невозможно».

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