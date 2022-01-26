Вольф пообещал не делать из Расселла нового Росберга

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Для команды Mercedes предстоящий сезон Формулы 1 станет знаковым сразу по нескольким причинам. Во-первых, она попробует вернуть себе титул в зачете пилотов, который упустила впервые с 2014 года, а во-вторых – после пяти сезонов из Брэкли ушел Валттери Боттас, которого заменил молодой Джордж Расселл.

Три года в составе Williams стали для британца непростым испытанием, но он не дал забыть о себе даже за рулем слабой машины – и сполна использовал свой единственный реальный шанс, едва не победив в Бахрейне в конце 2020 года, когда заменял в Mercedes приболевшего Льюиса Хэмилтона.

Теперь два гонщика станут партнерами по команде (хочется верить, что сэр семикратный все же продолжит выступления). И хотя статус лидера, несомненно, останется у Льюиса, Джордж явно не собирается играть роль «подносчика снарядов» и постарается проявить себя.

Это сразу напомнило о том периоде, когда за Mercedes выступали Хэмилтон и Нико Росберг – за три сезона острого соперничества гонщики несколько раз сталкивались, и в итоге отношения бывших друзей совершенно испортились.

«Это было не просто соперничество, – признал в интервью таблоиду Daily Mail глава команды Тото Вольф. – Это была настоящая вражда, но теперь подобное не повторится.

Все дело во взаимном уважении, и здесь действительно возможны сложности. Когда вы сражаетесь за один и тот же участок трассы, то рано или поздно непременно окажетесь рядом.

Но мы ожидаем, что они будут бороться честно и ставить выше всего интересы команды. И сами гонщики тоже знают это. Они представляют 2 тысячи человек, работающих у нас, и 350 тысяч сотрудников Mercedes».

Австриец добавил: «Во время противостояния Льюиса с Росбергом я дважды практически дошел до того, чтобы посадить одного из них на скамейку запасных. Сначала такое случилось в 2014-м, затем – в 2016-м.

Я вызывал их и говорил, что в следующие 48 часов приму решение, получит ли один из них право выступить в ближайшей гонке. Правда, сам до сих пор не знаю, кого в итоге не пустил бы за руль.

Но это было уже давно. Учитывая те отношения, которые у нас сформировались сейчас с Льюисом, очень сложно вообразить повторение чего-то такого».

Вольф предупредил, что не потерпит от любого из своих пилотов слов или действий, которые повредили бы команде и ее имиджу – добавив, что сам тоже стал опытнее, потому сможет справиться с ситуацией.

«Я буду действовать без колебаний, – заверил глава Mercedes F1. – Если гонщик говорит не те слова или ведет себя не должным образом, я прежде всего постараюсь решить этот вопрос с ним с глазу на глаз. Если же это не поможет – без колебаний высажу его из машины.

Но я не думаю, что подобное возможно применительно к Льюису. Он полноценный командный игрок, а не какой-то контрактный сотрудник, который приходит на службу и уходит с нее. Мы работаем сообща с 2013 года, отлично знаем друг друга. Нас связывает серьезное взаимное доверие и уважение».

А вот как Тото высказался про Расселла: «Он образованный молодой человек, который сможет отлично вписаться в команду. Но это вовсе не значит, что он станет сдерживать себя, сидя за рулем. Нельзя ожидать, что лев, оказавшись в кокпите, станет щеночком.

Однако внутри команды есть определенные границы, которые следует соблюдать – и Джорджу они отлично известны. Когда светофор переключается на зеленый, ответственность ложится на гонщиков. Я не могу вмешиваться, не могу удаленно контролировать их. Важнее всего не допустить столкновения [с напарником]. И за это отвечают только они».

Mercedes проведет презентацию новой машины для сезона Ф1 18 февраля.