Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams

Алекс Элбон и Ник де Врис в последние недели стали считаться одними из главных претендентов на остающиеся свободными места в командах Формулы 1 на следующий сезон. При этом вопрос возможного трудоустройства двух пилотов переплетен с интересами двух топ-команд чемпионата.

Руководитель Red Bull (ее запасным и тест-пилотом является Элбон) Кристиан Хорнер на днях признал, что помогает гонщику из Тайланда вернуться в Ф1 в следующем сезоне. Менеджер упомянул, что сотрудничеством с гонщиком заинтересовались Alfa Romeo и Williams – и сам Алекс предпочел бы второй вариант, но в этой ситуации могут возникнуть кое-какие «заусенцы».

Речь о том, что марка Mercedes одновременно является главным соперником Red Bull, поставщиком моторов Williams и работодателем де Вриса (голландец является запасным пилотом коллектива Ф1 и гонщиком основного состава Mercedes в Формуле Е). На основании этого Хорнер сделал предположение, что немцы могут заблокировать возможность прихода Элбона в Williams – даже если британская команда остановит свой выбор на этой кандидатуре. По словам руководителя Red Bull, представители Mercedes уже не раз звонили пилоту и пытались отговорить его от контактов с Williams.

Комментируя ситуацию в паддоке Гран При Нидерландов, руководитель Mercedes Тото Вольф пообещал не создавать препятствий для Элбона.

«Думаю, сейчас все вертится вокруг Алекса – который, как сказал Кристиан, заслуживает места в чемпионате. Он и правда отличный парень – и думаю, сейчас он главный персонаж этой игры, где стульев меньше, чем играющих.

Я бы никогда не стал препятствовать такому человеку как Алекс. Он прекрасный парень с отличным характером. Мне было жаль, когда для него не осталось места в Формуле 1 – и если у него будет шанс вернуться, было бы логично им воспользоваться. Но, может быть, то же самое можно сказать и о Нике. Так что, нам надо разобраться со свободными местами в Alfa Romeo и Williams – попытаться найти решение.

Каковы шансы, что Ник в следующем году поедет за Williams? Я не знаю. В целом здорово, что у Ника есть два варианта. С одной стороны, ему гарантировано место в таком серьезном чемпионате как Формула Е. А с другой – скажем так, у него шансы 50:50 оказаться в следующем году в Ф1».