Вольф пообещал найти Боттасу место не в Mercedes

По слухам, Mercedes уже решила расстаться с Валттери Боттасом в конце 2021 года. Место напарника Льюиса Хэмилтона должен занять Джордж Расселл из Williams.

Глава Mercedes Тото Вольф является в то же время и менеджером Боттаса. И он пообещал найти финну другое место в Формуле 1.

«Если возникнет ситуация, когда мы захотим дать шанс кому-то другому, то дело даже не в моих отношениях с Валттери, – цитирует Вольфа Ilta Sanomat. – Это моя обязанность [найти ему команду], потому что он заслуживает хорошего будущего.

Он работает напарником лучшего пилота в истории Формулы 1, а в такой ситуации сверкнуть нелегко. Но он работает фантастически».

На Гран При Великобритании Боттас ехал впереди Хэмилтона, но команда приказала ему пропустить напарника. Вольф похвалил финна за работу на команду: «Валттери был действительно быстр. Льюис подъезжал сзади и был в своем собственном классе. А Валттери был вторым быстрейшим пилотом и помог Льюису. Он отличный командный игрок».