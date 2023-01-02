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После восьми подряд чемпионских сезонов в Mercedes не справились со сменой регламента и с приходом в Формулу 1 граунд-эффекта откатилась назад. Ошибка при выборе концепции машины на 2022 год привела к тому, что весь год конструкторам пришлось исправлять собственные ошибки, и лишь в самом конце команде удалось включиться в спор за победы.

Однако руководитель Mercedes Тото Вольф заверил, что серьезный урок пошел всем на пользу, и с новым шасси W14 не стоит ждать повторения прежних проблем.

Говоря о машине 2023 года на медиа-сессии по итогам сезона, австриец заверил: «В ней будет множество сюрпризов. Когда в последний раз я видел ее, то подумал, что выглядит она практически как W13. Но мы рассчитываем, что [по эффективности] она будет совсем не такой».

Так как регламент Ф1 остался практически неизменным, какие-то аэродинамические решения, несомненно, достанутся новой машине от W13. Вольф объяснил, что главные отличия будут скрыты от глаз под днищем.

«Знаете, я такой же, как вы, – сказал он репортерам. – Если пойти в аэродинамическую трубу и начать рассматривать шасси, я скажу, что оно не отличается от прошлогоднего. Но мне объяснили, что все дело в протекании потоков под машиной и распределении веса.

По ходу прошедшего сезона мы радикально переделали шасси. Оно стало работать совсем иначе, при этом снаружи никаких изменений не произошло».

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Тото добавил: «Думаю, теперь мы куда лучше понимаем причины своих проблем. [В 2022-м] мы решали одну задачу – и тут же находили под ней следующую. Но в итоге, проходя уровень за уровнем, смогли понять, почему же машина не работала.

В конце сезона мы как минимум добились корреляции данных. Теперь дело за небольшими изменениями, которые заставят аэродинамику работать. Думаю, мы сможем со всем этим разобраться за зиму. Как минимум, мы дадим гонщикам стабильную платформу, с которой можно будет работать».

Mercedes пока не объявила, когда покажет новую машину. Пилотами команды остались Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.