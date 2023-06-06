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Вольф пообещал, что не будет пытаться замедлить Red Bull

Глава Mercedes объяснил, что его команда попытается настичь соперников, но не засчет давления на руководство спорта и переписывания правил

Александр Кабановский
Автор:
Тото Вольф, руководитель команды и генеральный директор, Mercedes AMG, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing

После долгих лет безоговорочного доминирования на трассах Гран При Mercedes F1 уступила пальму первенства соперникам из Red Bull – и сейчас является в пелотоне в лучшем случае второй по силе. Однако пока есть ощущение, что запас скорости машины RB19 позволит ее пилотам и дальше выигрывать гонку за гонкой без особенных сложностей. 

Хорошо известно, что для Формулы 1 доминирование одной из команд является безусловно негативным фактором – из-за этого снижается интерес болельщиков, а следом вопросы возникают и у спонсоров. 

В истории спорта прежде не раз случалось, что расстановку сил удавалось корректировать путем изменений в правилах, адресно направленных на замедление фаворита. Порой инициатива таких действий исходила от FIA, но нередко подходящий способ действия подсказывали представители других команд. 

Глава Mercedes Тото Вольф заверил, что не станет оказывать давление на руководство чемпионата, а вместо этого попробует лучше выстроить работу собственного коллектива. 

«Ф1 всегда была устроена так, что здесь выигрывал самый лучший, – объяснил австриец в интервью OE24. – Правила одинаковы для всех.

Когда кто-то справляется с работой лучше, ты должен без зависти признать это. Сейчас в Red Bull смогли получить от ситуации максимум. А мы пытаемся добиться того же».

На вопрос о том, ожидает ли он, что RBR по ходу сезона станет поддаваться соперникам, Вольф ответил: «Очень надеюсь, что нет. Это будет совсем не здорово для Ф1. Хотя из машина вполне позволяет такое. 

У нас самые лучшие гонщики, чтобы помешать такому, но мы должны дать им технику соответствующего уровня».

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