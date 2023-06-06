Вольф пообещал, что не будет пытаться замедлить Red Bull
Глава Mercedes объяснил, что его команда попытается настичь соперников, но не засчет давления на руководство спорта и переписывания правил
После долгих лет безоговорочного доминирования на трассах Гран При Mercedes F1 уступила пальму первенства соперникам из Red Bull – и сейчас является в пелотоне в лучшем случае второй по силе. Однако пока есть ощущение, что запас скорости машины RB19 позволит ее пилотам и дальше выигрывать гонку за гонкой без особенных сложностей.
Хорошо известно, что для Формулы 1 доминирование одной из команд является безусловно негативным фактором – из-за этого снижается интерес болельщиков, а следом вопросы возникают и у спонсоров.
В истории спорта прежде не раз случалось, что расстановку сил удавалось корректировать путем изменений в правилах, адресно направленных на замедление фаворита. Порой инициатива таких действий исходила от FIA, но нередко подходящий способ действия подсказывали представители других команд.
Глава Mercedes Тото Вольф заверил, что не станет оказывать давление на руководство чемпионата, а вместо этого попробует лучше выстроить работу собственного коллектива.
«Ф1 всегда была устроена так, что здесь выигрывал самый лучший, – объяснил австриец в интервью OE24. – Правила одинаковы для всех.
Когда кто-то справляется с работой лучше, ты должен без зависти признать это. Сейчас в Red Bull смогли получить от ситуации максимум. А мы пытаемся добиться того же».
На вопрос о том, ожидает ли он, что RBR по ходу сезона станет поддаваться соперникам, Вольф ответил: «Очень надеюсь, что нет. Это будет совсем не здорово для Ф1. Хотя из машина вполне позволяет такое.
У нас самые лучшие гонщики, чтобы помешать такому, но мы должны дать им технику соответствующего уровня».
Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину
Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину
Вольф: Aston Martin ушла к Honda не потому, что у Mercedes плохие моторы
Вольф: Aston Martin ушла к Honda не потому, что у Mercedes плохие моторы Вольф: Aston Martin ушла к Honda не потому, что у Mercedes плохие моторы
Вольф о контракте Хэмилтона: Осталось поставить дату и подпись
Вольф о контракте Хэмилтона: Осталось поставить дату и подпись Вольф о контракте Хэмилтона: Осталось поставить дату и подпись
Эксперт объяснил, почему неверно оценивать силу Mercedes по Барселоне
Эксперт объяснил, почему неверно оценивать силу Mercedes по Барселоне Эксперт объяснил, почему неверно оценивать силу Mercedes по Барселоне
Ральф Шумахер предсказал, когда Mercedes догонит Red Bull
Ральф Шумахер предсказал, когда Mercedes догонит Red Bull Ральф Шумахер предсказал, когда Mercedes догонит Red Bull
Что мировые СМИ написали о Гран При Испании
Что мировые СМИ написали о Гран При Испании Что мировые СМИ написали о Гран При Испании
Самое важное:
СМИ обвинили Ферстаппена в неуплате налогов. Его менеджер все опроверг
СМИ обвинили Ферстаппена в неуплате налогов. Его менеджер все опроверг СМИ обвинили Ферстаппена в неуплате налогов. Его менеджер все опроверг
Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео
Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео
Хорнера пригласили в британское правительство. Пока только поговорить
Хорнера пригласили в британское правительство. Пока только поговорить Хорнера пригласили в британское правительство. Пока только поговорить
Мнение: почему дебют SF-23 Evo обернулся для Ferrari катастрофой
Мнение: почему дебют SF-23 Evo обернулся для Ferrari катастрофой Мнение: почему дебют SF-23 Evo обернулся для Ferrari катастрофой
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.